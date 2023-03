Întrebată ce face Dana Războiu în această perioadă a vieții sale, fosta prezentatoare TV a fost mai sinceră ca niciodată.

„Face foarte bine. Trăiește cu mai puțin stres decât era în televiziune, sincer, și cu mai puțin mercur! Trebuie să zic de subiectul «Mercurul în corpurile noastre», pentru că mi-am propus să îl promovez, după ce termin cu Campionatul Național de Robotică.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Și cred că e foarte mult mercur în televiziune. Mulți colegi, din TVR, care au făcut boli grave, nici nu vreau să le rostesc. Și boli metabolice sau de imunitate. E foarte mult mercur în aparatură și, mai ales, în fostele becuri. Sunt neoane, în care e mercur. Dacă e funcțional, nu e o problemă, dar dacă se sparge și rămâne, acolo, nu e înlocuit, atunci devine o mare problemă”, a declarat Dana Războiu pentru Click.

Mai mult, Dana Războiu a declarat că în corpul ei s-a găsit mercur, în urmă cu ceva timp.

„Am descoperit că am foarte mult mercur în corp. Și fac, acum, ceva ce se numește terapie de chelare. Chelare ușoară fac eu, cu niște pastiluțe.

Recomandări Informații colectate despre clienții jocurilor de noroc și ținute cinci ani în baze de date. Surse: Avocatul Poporului va ataca legea la Curtea Constituțională

3 zile pe săptămână, cu 4 zile pauză. În afară de asta, mercurul ne împiedică foarte mult viețile. Ne duce spre boli. Pe măsură ce scot mercurul, fac din ce în ce mai bine și sunt din ce în ce mai sănătoasă. Mai plină de energie și de viață”, a mai adăugat vedeta pentru sursa citată.

Cum se menține Dana Războiu în formă

Fosta prezentatoare de știri a dezvăluit cum a reușit să scape de problemele de sănătate cu care se confrunta în trecut. „Am început yoga pentru că nu mă puteam apleca bine să îmi leg șireturile și mi se părea cumva nepotrivit la vârsta mea să nu pot să mă aplec să-mi leg șireturile și am zis să încep un pic de yoga.

Acum am ajuns să am mobilitate foarte mare. Deci încercați, căci sunt exemplul cel mai bun. Nu puteam să mă aplec, nu puteam să-mi prind vârfurile picioarelor când eram așezată, dar după un timp devii foarte mobil și este wow. Dacă eu am reușit, toată lumea poate”, a declarat Dana Războiu pentru ego.ro.

GSP.RO „Am plecat plângând de acolo, nu m-aș mai întoarce”. Un model a povestit ce a pățit la o petrecere de fotbaliști. Ce i-au cerut să facă, la intrare

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro ȘOC! Ce a putut divulga Alina Kabaeva despre Vladimir Putin. Motivul pentru care trăiește și ea cu frică

Viva.ro Ce crede, de fapt, Delia despre relația Oanei Matache cu Radu Siffredi: 'Soră-sa a fost..'

Observatornews.ro Denisa, fetița dispărută de 5 zile în Tulcea, a fost găsită. Copila lăsase un bilet în care spunea că urmează destinul unui personaj dintr-o carte de povești

Știrileprotv.ro Oficialul ucrainean care a prezis data invaziei spune când s-ar putea încheia războiul. „Bătălia decisivă va fi în primăvară”

FANATIK.RO Guvernul ia în calcul deschiderea unei ”ambasade” în Antarctica. Ce s-a ales de vechea bază, abandonată în 2016

Orangesport.ro O vedetă din Anglia, atacată de lupi în România: ”Unuia i-a băgat băţul în ochi, iar altuia i-a rupt maxilarul. Aşa a scăpat”

Unica.ro 16 ani de la moartea lui Șerban Georgescu. Imagini rare cu fiica lui și cu văduva Eniko Georgescu

HOROSCOP Horoscop 6 martie 2023. Peștii au cu adevărat nevoie să devină rezonabili, calmi și cumsecade, dar nu neapărat față de cei din jur

PUBLICITATE Abuzul nu este dragoste: Yves Saint Laurent Beauty sprijină lupta pentru combaterea relațiilor intime abuzive