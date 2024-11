Mircea și Neli Lucescu sunt căsătoriți din anul 1967. Ea avea 23 de ani, iar el, 22. Cei doi au împreună un copil, pe celebrul antrenor Răzvan Lucescu, doi nepoți, pe Matei și Maria-Luiza.

De aproape 60 de ani e căsătorită cu Mircea Lucescu, iar acum doamna Neli a dezvăluit secretul mariajului lor de durată. „Asta e o chestie, cred, înnăscută. Faptul că am stat… când el era în cantonament, eu trebuia să fiu singură. Aș putea spune că perioada lungă pe care am trăit-o împreună s-a cam împărțit; jumătate sau trei sferturi am fost împreună. Bine, și asta, dar nu e esențial.

Poate ne-am potrivit, poate avem multe lucruri în comun, simțim, dorim. Mircea e contrar caracterului meu, să zic. El e foarte energic, foarte răzbătător, foarte ambițios. Ambițioasă sunt și eu, dar el se luptă mai tare decât mine. Eu abandonez mai ușor.

În orice caz însă, pentru familia mea, am mare ambiție – să fie niște oameni educați, să fie niște oameni care fac fapte bune, care răspund tuturor celor din jur la nevoi. Adică să fie omenoși”, a declarat Neli Lucescu într-un interviu pentru viva.ro.

„Vor să semene cu familia”

De familia ei e foarte mândră, mai ales că nepoții sunt ambițioși și dornici să învețe. „Noi avem un singur băiat, pe Răzvan, și el are doi copii, un băiat și o fată. Am trei strănepoți de la nepoată și doi de la nepot. Încă nu putem ști cu cine seamănă ei, dar nepoții, da.

Sunt foarte ambițioși, e spiritul cu care au crescut în familie. Nu că le-a fost impusă atitudinea asta, ei singuri au vrut să fie – ca toți copiii, de fapt, toți vor să semene cu părinții, la început. Știi cum? Își propun idealuri. Nepotul meu este așa, nepoata are, cum să spun?, alte înclinații.

Îi place să scrie, să învețe, să învețe, să învețe, să citească, să umble prin lume, să afle. Nu să cerceteze, soțul ei cercetează. Sunt puțin diferiți ei, suntem mulțumiți de amândoi și admir chestia asta la ei – vor să semene cu familia”, a mai spus ea.

Având în vedere programul încărcat al lui Mircea Lucescu, de fiecare dată când acesta prinde un liber petrece alături de familie. Neli Lucescu îi strânge pe cei dragi. „Cu copiii și cu nepoții. Cât am fost plecați, au venit tot timpul pe la noi. Într-un an, au venit de câteva ori, oriunde am fost. Pe urmă, am mai făcut vacanțe cu ei, puțin, cât s-a putut, dar am fost împreună. Îi simt, așa, în suflet, parcă sunt tot timpul cu ei. Chiar dacă ei stau la casele lor, îi simt lângă mine”.

