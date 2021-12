În vârstă de 62 de ani, Neti Sandu se concentrează la viața sa profesională. Astrologul prezintă Horoscopul în cadrul Știrilor PRO TV zilnic. Uneori, aceasta mai e și invitată în emisiuni de televiziune, în special „La Măruță”, acolo mai face dezvăluiri despre viața ei privată.

Recent a făcut excepție și, invitată în podcastul lui Horia Brenciu de pe YouTube, astrologul a vorbit despre relații. Neti Sandu e de părere că nu este pentru ea o legătură amoroasă doar cu scopul de a nu fi singură. Vedeta de la PRO TV susține că partenerul de cuplu ar trebui să reprezinte o completare a celuilalt, nu o persoană de care trebuie să depindem.

„Eu nu vreau să stau cu cineva doar pentru că nu pot să stau singură. Aici e problema cu dependențele! Tu întâi trebuie să-ți rezolvi aceste dependențe și, dacă este loc să intre cineva în viața ta, să intre. Trebuie să fie o complementare. Eu văd o prietenie, o relație, eu altfel văd trăitul cu cineva. Nu cu ia și tu, fă și tu piața, da, se fac și astea, dar la alt nivel”, a zis Neti Sandu pe YouTube.

„Am stat zece ani”

De-a lungul anilor, Neti Sandu a vorbit foarte rar despre relațiile sale, dar se știe că a trăit o poveste de iubire cu un bărbat aproximativ 10 ani. Întrebată de Horia Brenciu dacă în prezent este îndrăgostită, vedeta a recunoscut că nu are aceste sentimente acum.

„E foarte greu să conviețuiești, în general. Dar am experimentat trăitul în doi. Mi-a plăcut. Am stat zece ani. Da. A fost așa cum am avut eu nevoie. Ideea este că trebuie să te completezi. Multe lucruri pe care le faci să fie admirate, aprobate de partener și tu să ai tot timpul ce să admiri”, a mai dezvăluit Neti Sandu, care a spus și cum a început să studieze astrologia.

„După revoluție m-am dus la cursuri de yoga. Și acolo niște fetițe, eu tot nu eram tânără la revoluție. Ele m-au întrebat: Doamnă, nu vreți să mergeți cu noi la niște cursuri de astrologie? Am zis să văd ce e acolo, că știam doar de zodiac.

Atunci m-am dus la Casa de cultură Preoteasa și era acolo un amfiteatru în care erau foarte mulți interesați și a venit un domn profesor care ne-a prezentat cum ar fi treaba cu astrologia, cu zodiacul și la final a zis așa: Dar să știți că din toată sala asta, din toți oamenii ăștia, unul singur va ajunge ceva”, a mai declarat ea.

