În anul 2017, Ilinca Vandici și Andrei Neacșu s-au căsătorit. Decizia au luat-o la doar câteva luni de relație, după ce Zian, fiul lor, a venit pe lume. Prezentatoarea de la „Bravo, ai stil”, e împlinită atât pe plan profesional, cât și personal. E una dintre cele mai apreciate personalități publice.

Cu toate acestea, unele femei o și atacă. Astfel, Denisa Rifai a întrebat-o de ce se întâmplă asta, iar ea a dezvăluit. „Pentru că nu pot avea ce am eu. Pentru că ce am eu e greu de obținut. Și atunci, e mai ușor să ataci, decât să te dai un pas în spate și să apreciezi. Pentru că cel mai ușor lucru în lumea asta e să mănânci oameni. Pentru că cel mai frumos lucru pe care-l poți face pentru sufletul tău este să nu-i mănânci, să-i înțelegi și să-i apreciezi.”, a explicat ea.

Întrebată ce are, de fapt ea, Ilinca Vandici a mărturisit: „Tot, tot. Cariera mea, familia mea, corpul meu. Tot. Absolut tot. Crezi că mie îmi vine ușor să mă duc, o dată la două zile, la sală? Poate sunt obosită, poate nu am chef. Trag de mine și muncesc. Astfel am ajuns la forma la care sunt astăzi. Crezi că mie mi-e ușor să reușesc, în permanență, să creez un echilibru între cariera mea, între viața mea de familie, pentru că Zian are nevoi. Pe lângă nevoile lui, eu vreau să îi dau mai mult decât am primit eu.

Pe lângă asta mai e și Andrei, pe care eu nu-l uit niciodată. Prima oară în viața mea a fost Andrei. Indiferent ce s-ar întâmpla, el rămâne pe primul loc în viața mea. Noi doi împreună facem un cuplu pentru copilul nostru. Zian nu îi va lua locul și nu i-l va lua niciodată. Andrei este pe primul loc în viața mea. Orele pe care le petrec la filmări, evenimentele pe care le am, job-urile extra-televiziune, business-ul meu online, toate necesită timp. La un moment dat simt că fiecare vrea câte o bucățică din mine și simt că efectiv mă sfâșii și mă rup în bucăți. Și sunt perioade din an în care simt asta, ajung la un stadiu de oboseală extenuantă.”, a mai declarat vedeta la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Recomandări DOCUMENT. Secția de arși de la Bagdasar a fost „înghesuită în altă locație pentru a se face UPU”. Iar UPU a ars

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

După emisiune, multe reacții au apărut în mediul online. Iată ce au spus fanii despre Ilinca Vandici și declarațiile recente făcute de ea: „Omul care se laudă prea mult nu este fericit”, „Îmi era dragă tare. Acum nu mai”, „Nu mi-aș dori nimic din ce are femeia asta”, „Poate nu avem ce ai tu, dar suntem mai fericite”, „De când e așa plină de ea, că nu o știam așa”, „Poate că nu vor ce ai tu”, au fost doar câteva dintre comentariile de pe rețelele de socializare.

Ilinca Vandici i-ar ierta soțului orice

Invitată acum ceva vreme la podcastul lui Damian Drăghici, Ilinca Vandici a vorbit despre soțul ei. „I-aș ierta absolut orice! Nu-mi vine să cred că zic asta. Pentru mine, bărbatul trebuie să fie stâlpul. Consider că iubirea noastră, familia noastră, e mai presus decât orice fufă care stă 10-15 minute.

Andrei, nu te uita la podcast-ul ăsta, o să crezi că ți-am dat undă liberă! Oricum, fetelor, nu e disponibil, tot la mine se întoarce. Pentru toți banii din lume, nu aș renunța la familia mea”, a declarat Ilinca Vandici.

GSP.RO Gigi Becali a stârnit hohote de râs! A vrut să-l ironizeze pe subalternul său, dar chiar nimeni nu se aștepta la ce a dezvăluit

Playtech.ro BOMBĂ! Cum arată duplexul de lux unde se va muta Traian Băsescu. Doar terasa este cât un apartament. FOTO HALUCINANTE

Observatornews.ro Audi rupt în două pe un drum din Rădăuți. Mașina s-a făcut bucăți după ce a intrat cu viteză într-un stâlp. Un elev de 18 ani a murit pe loc

HOROSCOP Horoscop 13 aprilie 2022. Leii au șansa de a înțelege că limitele pe care le respectă sunt, de multe ori, rezultatul unei obișnuințe

Știrileprotv.ro Schimbare importantă pe piața RCA. Cât vei plăti pentru polița de asigurare, conform unei noi legi

Orangesport.ro "Soldaţii ruşi se comportă ciudat". Un ucrainean a făcut descoprirea stranie în locuinţa proprie imediat cum a intrat pe uşă

PUBLICITATE Ioana Puiu: trucuri și secrete legate de editare și Instagram