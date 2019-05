Dezvăluirile incredibile ale Oanei Zăvoranu. Ce superstiții are și care a fost iubirea ei secretă

Vedeta a vorbit despre superstițiile pe care le are.

„Dacă mi se zbate ochiul drept, ştiu că se întâmplă ceva. Nu ies din casă cu stângul. Ştiu dacă am o zi bună dacă îmi găsesc repede hainele şi am inspiraţie când mă îmbrac. Dacă îmi stă bine părul, va fi o zi bună. Dacă am greutatea pe care o vreau eu, îmi va sta bine tot, îmi vine inspiraţia să mă îmbrac bine. Dacă mă simt balonată, nu-mi mai place nimic”, a spus ea.

Vedeta a mărturisit și că a iubit în secret.

„Acum pot să spun, e trecută. Un coleg mai mare de liceu, Radu Ştefan. Semăna cu Prince un pic. M-a luat odată de mână şi mi-a zis că ne vedem când mai cresc un pic. Când trec pe lângă casa lui, şi acum mă uit”, a afirmat ea, potrivit wowbiz.ro.

Oana Zăvoranu a făcut și alte dezvăluiri intime. Întrebată dacă e adevărat că poartă lenjeria intimă doar o singură dată, după care o aruncă, ea a răspuns:

„Când eram mică purtam chiloţii o singură dată, ca să nu-i spăl. Acum îi spăl. Şi, ca să nu vadă mama, zona care se murdărea a chiloţilor o tăiam cu forfecuţa”.

Oana Zăvoranu, în vârstă de 45 de ani, este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul românesc. A fost actriță, cântăreață și moderatoare TV. A fost căsătorită cu Pepe, de care a divorțat cu mare scandal. În prezent, Oana Zăvoranu este măritată cu Alex Ashraf.

Citește și:

Miza de neuitat: cine sunt copiii de la care Liviu Dragnea a furat? Statul român are 57.000 de fete și băieți în îngrijire, orfani sau părăsiți

Citește mai multe despre Oana Zăvoranu, prima iubire și superstitii pe Libertatea.