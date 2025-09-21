Diana Dumitrescu a renunțat la șaten și a ales o nuanță arămie, deși la început nu era așa convinsă că această nunață o avantajează. Actrița a povestit că a fost încurajată de hairstylistul ei să se vopsească și să își schimbe culoarea părului

„Trebuia să mă vopsesc, demult… trecuseră aproape trei luni de la ultimul vopsit al părului. Dar mi-era lene (…) Apoi un gând m-a invadat? Ce ar fi dacă aș schimba puțin culoarea? Dacă aș face-o mai spre arămiu (…) Iată ce a ieșit. Sunt super încântată și fericită. Acum, să fim serioși, cui nu îi plac schimbările? Ceva nou aduce întotdeauna o stare de bine! Așa că, dacă vrei o schimbare, nu mai aștepta”, a scris Diana Dumitrescu, pe Instagram.

Diana Dumitrescu este căsătorită din 2018 cu Alin Boroi și au împreună un băiețel, pe Carol. De-a lungul timpului, cei doi au avut o viață de familie discretă, însă recent, mesajul transmis de vedetă i-a făcut pe mulți să creadă că ar avea probleme în cuplu.

„Nu știu cum să pun în cuvinte tot ce simt astăzi. Am obosit să par tare. Am obosit să spun e bine când nu e. Domnul este aproape de cei cu inima frântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit – Psalmul 34:18. Azi, Doamne… nu-ți cer răspunsuri. Îți cer doar să nu-mi dai drumul din mână până trece furtuna din mine”, a scris Diana Dumitrescu pe Facebook.