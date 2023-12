„Am învățat că am mai mult de lucru la mine, că e nevoie să fiu fermă cu mine, cu dorințele mele și cu ceea ce îmi doresc de la un partener.

De multe ori am fost în situația în care știam că nu-mi place ceva și mă mințeam, cumva, pe mine sau ziceam: lasă, trebuie să fiu tolerantă. Chiar dacă există lucruri pe care le poți lucra într-o relație și pe care le poți îmbunătăți, sunt și anumite vicii pe care, cumva, le acceptam de la început, deși știam, în sinea mea, că nu sunt, de fapt, de acord.

Am învățat să știu mai mult ce anume vreau eu. Cred că foarte des mi s-a întâmplat să intru în relații, din conjuctură, pentru sentimente, dar nu m-am gândit exact cum ar fi pentru un viitor. Ar putea respectivul bărbat să fie tatăl copiilor mei?!

Am învățat să mă gândesc la lucrurile astea de la început și am învățat că este bine să mă despart mai devreme, când simți că este momentul și să nu mai amân, din frica suferinței care vine după despărțire”, a spus Diana pentru revista VIVA!

„Au ieșit la iveală niște diferențe”

În luna noiembrie, Diana Sar a mărturisit că s-a despărțit de iubitul ei de comun acord, iar principalul motiv al despărțirii a fost diferența de dorințe. Nu este prima dată când cei doi s-au separat, însă de data aceasta pare a fi definitiv.

„Au ieșit la iveală niște diferențe dintre dorințele noastre, în materie de relație. Pur și simplu am decis amândoi că este mai bine să nu continuăm, pentru că dintr-un anumit punct de vedere nu vedeam un viitor unul cu celălalt.

Chiar dacă ne înțelegeam foarte bine, aveam niște diferențe de viziuni. Am mai avut o tentativă de a ne despărți în vară, am fost despărțiți, după am decis să mai dăm o șansă și ulterior a început să nu mai fie chiar așa de roz totul, pentru că nu ne mai înțelegeam atât de bine pe anumite lucruri”, a declarat Diana Sar pentru Spynews.ro.

