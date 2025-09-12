Noul material discografic va fi primul lansat sub propria lor casă de discuri, KONG. Trupa a dezvăluit deja prima piesă, „The Happy Dictator”, o colaborare cu Sparks.

Albumul a fost înregistrat în mai multe locații din întreaga lume, inclusiv Londra, Devon, Los Angeles, Ashgabat, Damasc, New York și Miami. De asemenea, au avut loc sesiuni de înregistrări în India.

Variety relatează că producția a fost asigurată de Gorillaz, James Ford, Samuel Egglenton și Remi Kabaka jr, cu contribuția lui Bizarrap pentru piesa „Orange County”.

„The Mountain” va include apariții ale unor artiști precum Black Thought, Yasiin Bey, Johnny Marr și Anoushka Shankar. Albumul va prezenta piese în cinci limbi diferite: arabă, engleză, hindi, spaniolă și yoruba.

Gorillaz a anunțat și „The Mountain Tour”, care va începe pe 21 martie la Manchester. Trupa va concerta în Glasgow, Cardiff și Dublin, înainte de a încheia turneul cu un spectacol special pe Stadionul Tottenham Hotspur din Londra pe 20 iunie.

Conform Variety, membrii Gorillaz – 2D, Murdoc Niccals, Russel Hobbs și Noodle – sunt prezentați în artwork-ul albumului lucrând la proiect în India.

