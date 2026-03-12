Dieta cu care Cristina Șișcanu a slăbit 14 kilograme în 6 luni. Metoda la care a apelat soția lui Mădălin Ionescu

Cristina Șișcanu a povestit despre procesul prin care a reușit să slăbească 14 kilograme în doar șase luni. Subiectul pierderii în greutate rămâne unul intens discutat, mai ales atunci când experiențele personale vin din partea unor persoane publice.

Diete stricte, metode rapide sau schimbări radicale de stil de viață sunt frecvent dezbătute în spațiul public, iar poveștile reale ajung de multe ori să inspire sau, dimpotrivă, să stârnească controverse.

Vedeta a decis să împărtășească experiența sa și să explice pas cu pas regulile pe care le-a urmat pentru a ajunge la rezultatul dorit.

Cum a reușit să slăbească Cristina Șișcanu

Cristina Șișcanu spune că nu a apelat la soluții-minune sau la suplimente miraculoase pentru a pierde kilogramele în plus. De asemenea, nu a urmat programe complicate de antrenament.

În schimb, prezentatoarea a ales o metodă bazată pe disciplină alimentară și pe respectarea unor reguli simple, dar consecvente. Potrivit vedetei, cheia succesului a fost organizarea meselor și menținerea unui stil de viață echilibrat. Ea a pus accent pe controlul porțiilor, pe evitarea exceselor și pe adoptarea unui program alimentar clar.

Cristina Șișcanu consideră că nu există scurtături atunci când vine vorba despre slăbit. În opinia sa, cea mai eficientă strategie este disciplina alimentară și consecvența.

Vedeta spune că schimbările nu apar peste noapte, iar rezultatele reale se construiesc în timp, prin respectarea unui plan bine stabilit.

„Nu există altă metodă de a slăbi decât cu deficit caloric. Adică, să mănânci mai puține calorii decât arzi. Atunci se duce grăsimea, altfel nu ai cum. Am slăbit 14 kilograme în 6 luni. Practic, nu mâncam până pe la 2-3, apoi mâncam o masă, proteină, legume la grătar, salată, pește la grătar sau la cuptor. Apoi mai mâncam încă o jumătate de masă, să zic așa, mai spre seară. La fel, proteină, legumă. Nici măcar fructe nu prea am mâncat în prima perioadă, am început apoi ușor, ușor să mănânc câte un fruct. Și, normal, multă apă.

Fără să fac sport, pentru că dacă fac sport în timp ce țin o dietă din asta că vreau să scap de surplus, îmi este foame și îmi este greu să mă concentrez să nu mănânc, sau să nu calc strâmb și să mănânc ceva nepotrivit. Așa că, asta cu 3 mese și cu 2 gustări, frate, mi se pare prea mult. Și mai e o chestie, nu ai cum să pățești ceva dacă mănânci puțin, doar că trebuie să mănânci ce trebuie ca organismul să aibă proteină, minerale, vitamine ș.a”, a spus Cristina Șișcanu.

