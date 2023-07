„Am stat și acasă, la Constanța, că a fost ziua mea, dar să știi că nu sunt bronzată așa de tare la mare, pentru că a fost înnorat. Am fost în Insulele Canare, am avut acolo concert, și m-am bronzat acolo.

Oriunde aș merge, cu siguranță acasă este la Constanța. Pentru mine, Constanța este și o să rămână mereu locul de unde îmi iau cea mai multă energie, locul de unde mă încarc întotdeauna. Nu are cum să se compare cu nimic. Chiar și când vin dintr-o vacanță.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

De exemplu am fost în Ibiza înainte să merg în Constanța și am stat o săptămână acolo cu mare, soare, petreceri, distracție, relaxare, nu am avut nicio treabă acolo, tot în Constanța m-am încărcat”, a povestit Alexandra pentru EGO.ro.

„Când am fost în Canare, chiar am mâncat mult și mă îngrășasem așa la mâini, la picioare. De când am revenit în țară am avut vreo două zile în care am mâncat super puțin, adică aseară am mâncat o salată, doar o salată, iar astăzi nu am mâncat nimic. Nu mai fac rău când îmi este foame. M-am obișnuit”, a mai adăugat Alexandra Stan.

Recomandări Ucraineancă refugiată la Suceava cu un copil de doi ani: „Casa mea din Herson este sub apă, iar pe români îi simt că au obosit de ucraineni și ne spun că suntem bogați”

Artista alege să se înfometeze, iar rezultatele nu întârzie să apară, însă este o dietă pe care nu o recomandă nimănui.

„Eu pot să mă motivez. Dacă știu că am treabă, am de filmat sau ceva, vreo 3-4 zile nu mănânc. Țin fasting și mănânc foarte puțin. Nu este sănătos, nu îndemn pe nimeni să facă asta, dar ca să dau surplusul ăla, supun corpul la un stres mai mare și apoi treptat încep și introduc așa o masă, două. Dar tot țin fasting, adică fastingul este lege la mine. Lege”.

„Am venit obosită din vacanță, dar m-am dus acasă, am stat frumos la mine în apartamentul meu. Acolo mă relaxez eu cel mai mult. Acolo mă așteaptă și pisica mea, Miau.

E ca și copilul meu. Când plec câteva zile, dacă plec o săptămână, o las la un hotel. Am două prietene aici în București care au un hotel de animale și sunt vecine cu mine, așa că o duc frumos la ele.

Dar când plec o zi, două, o las acasă că nu face nimic. O las în apartament”, a povestit Alexandra Stan pentru sursa citată.

Playtech.ro Anunţul făcut de Petre Roman la 16 ani de la divorţ! Ce a putut spune despre Mioara, detalii din familie

Viva.ro Liviu Arteni, fostul soț al Israelei, a fost dat dispărut! Cum a fost văzut ultima oară: 'Era la cerșit...'

PUBLICITATE E mai simplu ca oricând să sprijini sănătatea copiilor din România, alături de Zewa

FANATIK.RO Monumentul unic în România. Ungurii l-au dinamitat, comuniștii l-au refăcut, Ceaușescu l-a inaugurat cu mare fast

Știrileprotv.ro 'Condițiile de la Aushwitz erau aici!'. Noi detalii ies la iveală în cazul „Azilelor groazei”. Rolul unei consiliere a Gabrielei Firea

Observatornews.ro Nota finală primită de un elev care a luat 6.60 la Mate şi a făcut contestaţie. Reacţia mamei: "Şoc total"

Orangesport.ro Becali susţine că Stoichiţă s-a implicat pentru a-i da o lovitură! "S-a dat telefon: 'Împotriva lui Becali, bă'. E ce cred eu"

Unica.ro Valentina Pelinel a răbufnit: 'Se trezește cineva să spună că așteaptă să-mi dau bacul'. Ce studii are, de fapt