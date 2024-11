Încă de când a apărut prima oară pe micul ecran, Irina Fodor a afișat o siluetă fără cusur. Și acum, la cei 36 de ani ai săi, după ce a născut o fetiță care acum are 13 ani, prezentatoarea de la Asia Express 2024 e într-o formă fizică de invidiat.

Într-un interviu pentru Click, vedeta a dezvăluit că nu ține diete drastice, însă are mare grijă să consume zilnic un preparat care de altfel este și preferatul ei și care face minuni pentru organism. „Nu țin dietă pentru siluetă. Dar pentru sănătatea mea, da.

Adică nu sunt genul care să mănânce doar preparatele preferate și atât. Dacă simt că trebuie să echilibrez meniul, de exemplu, nu am mai mâncat de câteva zile carne, sau legume, aleg pentru ziua în curs ceva ce îmi lipsește. Și încerc să mănânc în fiecare zi supă sau ciorbă. Eu ador, pur și simplu ciorbițele!”, a declarat Irina Fodor.

Cât de priceput e Răzvan Fodor la gătit

Irina Fodor are însă mare noroc cu soțul, Răzvan Fodor, care e foarte priceput la gătit. „Eu fac lucruri de bază, am mai învățat de la Răzvan câteva feluri de mâncare, dar nu sunt vreo expertă la gătit. Nu gătesc ca un chef. De cele mai multe ori, el gătește în casă. Eu sunt gospodină, dar nu neapărat în bucătărie”, a mai dezvăluit prezentatoarea de la Antena 1.

Irina Fodor vorbește despre cel de-al doilea copil, după 14 ani de căsnicie cu Răzvan

Irina Fodor a vorbit despre al doilea copil, după 14 ani de căsătorie. Prezentatoarea TV nu a spus ceva concret, lăsând în continuare loc de interpretări.

„Asta e o întrebare la care nu pot să răspund. Dacă spun «nu» și totuși apare al doilea copil și o să vadă interviul ăsta la un moment dat, o să se simtă nedorit. Dacă zic «da» și, de fapt, nu mai vine al doilea copil, o să ziceți că sunt o mincinoasă. Așa că mai bine stau eu cuminte și aștept să văd ce mi-a pregătit destinul”, a spus Irina Fodor, pentru Click.ro!

Irina și Răzvan Fodor s-au cunoscut atunci când vedeta TV avea 19 ani, iar actorul – 32, în timpul filmărilor pentru serialul „Cu un pas înainte”, unde ea era asistenta lui.

„Era serialul acela «Cu un pas înainte» și eu trebuia să fiu în film asistenta lui. El era mare patron de club și eu trebuia să fiu asistenta lui: îl periam, îi culegeam scamele, cam ce fac și azi fiind soția lui. Pentru că am fost destul de aproape în rol, a fost așa o chestie, o chimie pe care cred că am simțit-o fiecare dintre noi. Eu m-am intimidat puțin și am și intrat în carapace pentru că na, el era actorul…”, spunea Irina Fodor, pentru life.ro.

