Difuzată aseară de Antena 1 în intervalul 20:27 – 23:48, premiera sezonului 15 Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 4.4 puncte de rating și 17% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 3.6 puncte de rating și 13,8% cotă de piață.

Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, „Chefi la cuțite” înregistrând 4.8 puncte de rating și 14,6% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 3.5 puncte de rating și 10,6% cotă de piață. La nivel național, show-ul culinar a obținut 5.3 puncte de rating și 15,4% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, Pro TV, a înregistrat 4.2 puncte de rating și 12,2% cotă de piață.

În minutul de aur 20:52, aproape 1,3 milioane de telespectatori au urmărit premiera „Chefi la cuțite”.

Ce se întâmplă diseară la „Chefi la cuțite” 2025, sezonul 15

Prima amuletă aruncată în joc de Irina Fodor a avut ca temă meniul restaurantului lui chef Orlando Zaharia – victoria fiind astfel cu atât mai importantă pentru el. Dar oare va reuși fiecare chef să câștige amuleta cu tema propriului restaurant sau în acest joc de orgolii vor exista perdanți, învinși cu propriile arme?

În această seară, de la 20:30, bătălia pentru amuletă, care va avea ca temă meniul restaurantului lui chef Sautner, va fi jurizată de prezentatoarea Observatorului, Alessandra Stoicescu – cea care va avea bucuria de a savura preparatele juraților, dar și misiunea dificilă de a decide câștigătorul.

De partea cealaltă, în ringul audițiilor, concurenți cu experiență în bucătărie vin să-i impresioneze pe jurați – Bogdan Iancu a lucrat ca sous chef într-un restaurant de la Hollywood, unde a cucerit-o pe celebra Kim Kardashian cu risotto-ul său.

„Prima dată am intrat în bucătărie la 16 ani. Am visat să ajung în America și s-a întâmplat și asta: am lucrat în New York și în Los Angeles. Am fost sous chef într-un restaurant important din West Hollywood, unde se numărau și nume celebre printre clienți, așa cum au fost surorile Kardashian.

Prima dată, Kim Kardashian și-a comandat risotto-ul cu cremă de sparanghel făcut de mine. Toată săptămâna a venit apoi și a comandat doar acel ristto”, a povestit Bogdan, care a ales, însă, să vină cu un cu totul alt preparat la audiții, unul neașteptat, îndelung discutat de jurați.

Ce le-a gătit Chefilor, care a fost verdictul primit de el, dar și ce alte surprize va aduce a doua ediție Chefi la cuțite a sezonului telespectatorii vor afla diseară, de la 20:30, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

