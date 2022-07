„De obicei, se spune că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei. Da, dar nu e obligatoriu. Adică, dacă ți-e foame, dimineața, și n-ai energie e ok.

Am observat că, de cele mai multe ori, dimineața, când mănânci, nu mai ai energia potrivită, pentru că se duce către digestie”, a declarat Daniel Buzdugan pentru click.ro.

„Am văzut și un podcast cu ele (n.r. shake-urile). Am prins încredere și, într-adevăr, am dat jos câteva kg, în condițiile în care eu nu am ținut un regim strict.

Nu e foarte grea dieta asta, dar, oricum, trebuie să ai o disciplină. Eu am mai sărit și peste câteva mese. Important e să te întorci. (…) Soluția cea mai bună e să fim echilibrați. Să mâncăm echilibrat și să facem, cât de cât, mișcare”, a adăugat Daniel Buzdugan.

