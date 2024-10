În urmă cu ani de zile, după ce a slăbit destul de mult, îi era mereu sete și urina mai des decât de obicei, Dragoș Bucur a mers la medic pentru a afla ce se întâmplă cu el. Astfel, acesta a primit diagnosticul care i-a schimbat viața.

Pentru a își ține boala sub control, soțul Danei Nălbaru a trebuit să învețe să trăiască altfel. El a vorbit recent despre dieta pe care o urmează pentru ca starea lui de sănătate să rămână una bună.

„Nu am mai mâncat dulciuri de la prânz. Nu mănânc în fiecare zi și oricum am vreun an-doi de când am înlocuit dulciurile cu dulciurile din fructe. Când simt nevoie de dulciuri apelez la un smoothie sau fructe, ori smochine, cam așa ceva, dar mai mănânc și dulciuri”, declara Dragoș Bucur, potrivit Cancan.