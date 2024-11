Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au luat o decizie majoră în urmă cu mai bine de un an și s-au mutat la țară în liniștitul sat Moșteni-Greci, din județul Argeș. Cuplul a ales să-și ridice o casă în mijlocul naturii, unde își poate crește copiii într-un cadru mai apropiat de mediul rural.

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au trei copii minunați: Sofia (17 ani), Kadri (9 ani) și Roxana India (12 ani), pe care au reușit să îi facă să se simtă ca acasă în acest colț de Rai. În fiecare sezon, Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au multe activități în grădină, ară pământul, plantează, iar apoi se bucură de roade bogate.

Cămara Danei Nălbaru și a lui Dragoș Bucur

În solarul lor au cultivat roșii, castraveți, ardei, vinete, dar și foarte multe alte legume, care au ajuns la conserve. Pe Instagram, Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au arătat imagini din cămara lor, care e pregătită pentru iarnă. Au mai multe borcane de bulion, pe care l-au pus chiar și la sticle.

Din vinetele din solarul lor au făcut zacuscă, pe care o au la fel în borcane. Au și castraveți murați, dar și ardei iuți la murat, tot din grădina lor. Totodată, Dragoș Bucur a făcut și țuică din prunele din grădina lui. La loc de cinste, pe rafturi, se află și câteva recipiente de 5 litri pline cu țuică.

Recomandări Campionii traseismului politic din listele pentru alegerile parlamentare. Partidele le favorizează eligibilitatea în detrimentul candidaților noi

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 18

Băutura depozitată în recipiente de plastic a atras atenția câtorva internauți, care au ținut să-i sfătuiască pe cei doi să nu o mai depoziteze în plastic. „Nu păstrați țuica în plastic! Sunt materiale scrise care fac referire la această greșeală”, „Aaaa…hai că ai făcut 👏👏👏 dar cumpără și o damigeană că se păstrează mai bine …Eeee e mai bună țuica de la tine 😜”, „Bravo! Țuica nu se ține în bidoane de plastic…transferați în o sticlă de sticlă ..își ia miros de plastic”, au fost câteva dintre comentariile internauților.

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au în gospodărie și un porcușor

Recomandări Hoție la Castelul Peleș. „POS-ul nu mai funcționează, se poate plăti doar cash”. Ce ar trebui să verifice Corpul de Control al Ministerului Culturii

Dragoș Bucur a surprins-o pe soția sa, Dana Nălbaru, cu un cadou cu totul inedit de ziua ei de naștere: un purceluș adorabil pe nume Betty. Locuind la țară de mai bine de un an, cei doi s-au obișnuit cu viața rurală, iar actorul a considerat că un animal de companie neobișnuit ar completa perfect familia lor. Astfel, cu ocazia împlinirii vârstei de 48 de ani, fosta solistă a trupei Hi-Q s-a trezit cu un purcel de care s-a atașat imediat.

Betty, purcelușa-cadou, provine din gospodăria unui vecin, a cărui scroafă a fătat recent mai mult de zece purcei. Dragoș Bucur a împărtășit vestea cu fanii săi online, anunțând cu entuziasm noul membru al familiei. Reacția Danei a fost una de mare bucurie, ea declarând că de-abia așteaptă să aibă grijă de purcelușa care a devenit rapid o prezență adorabilă în gospodăria lor.

„Vreau să vă prezint pe cineva. Este vorba despre Betty, cel mai nou membru al familiei noastre şi cadoul pe care Dana l-a primit de ziua ei”, a spus Dragoş Bucur în introducerea videoclipului. „Ea e Betty. Am alăptat-o azi-noapte. I-am dat cu biberonul o dată la o oră jumate. Un vecin de-al nostru are o scroafă care a fătat alaltăieri noapte 12-13 purcei. Ea cred că a fost ultima. Era foarte slăbită şi scroafa nu are destul lapte. Am luat-o să o salvăm”, a continuat Dana Nălbaru în mediul online.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News