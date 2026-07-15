Cântărețul a spus că nu este adeptul curelor drastice de slăbire și nici al alimentelor interzise. „Mănânc echilibrat şi mă întrețin. Nu cred în regimuri drastice, în faptul de a-ţi interzice mâncăruri care îţi plac, iar apoi să tânjeşti după ele, nu e o soluţie.

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Echilibrul în orice ai vrea să faci este extrem de important. Sunt adeptul echilibrului, încerc să mănânc natural şi să mă simt bine în pielea mea”, a declarat Ștefan Bănică.

Soțul Laviniei Pîrva a spus că nu doar alimentația contează, ci și modul în care îți gestionezi viața de zi cu zi. Mișcarea și disciplina fac parte din rutina lui, iar acestea îl ajută să facă față concertelor și spectacolelor solicitante.

„Nu ştiu ce înseamnă pentru voi a o lăsa mai moale. Îţi dau un singur exemplu, replica tatălui meu, când i-a recomandat un doctor cardiolog (tatăl meu avea probleme cu inima) să o lase mai moale cu scena: „Dar dumneata, doctore, când operezi, poţi s-o laşi mai moale? Adică să nu te implici foarte tare, să o faci aşa… Sau operezi o dată pe an?

Şi doctorul nu a ştiut ce să-i răspundă. Aşa e şi cu meseria mea. Sigur că trebuie să ai grijă, să te întreţii, pentru că, dacă nu eşti sănătos, nu ai cum să-ţi faci treaba. Cred că trebuie să existe un echilibru. De fapt, asta şi caut”, a completat cântărețul.

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