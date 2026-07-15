A descoperit că locul lui este în cercetare

Teodor spune că, o vreme, s-a gândit serios dacă să urmeze farmacia sau cercetarea. Un an petrecut într-un laborator a fost însă suficient pentru a lua decizia. Nu îl atrage doar să învețe formule sau reacții chimice. Îl interesează să înțeleagă de ce se produc și cum pot fi folosite pentru a rezolva probleme reale.

Pregătirea pentru olimpiadele de chimie l-a făcut să descopere că îi place să lege informații complexe și să găsească explicații acolo unde alții văd doar ecuații.

„Simt că mă descurc mult mai bine în cercetare”, spune adolescentul.

Proiectul lui funcționează ca un „burete” pentru molecule

Ideea la care lucrează este inspirată dintr-un material deja cunoscut în lumea științifică, numit MOF-5, o structură metal-organică formată din milioane de cavități microscopice. Pe înțelesul tuturor, materialul poate fi comparat cu un burete microscopic care poate capta și reține anumite molecule. În funcție de modul în care este folosit, el poate avea aplicații în captarea dioxidului de carbon, eliminarea unor poluanți sau stocarea gazelor.

Teodor nu spune că a inventat acest material. Proiectul său urmărește să studieze cum poate fi produs și utilizat pentru captarea unor substanțe poluante, într-un mod cât mai eficient.

„Atunci când o moleculă intră în interior, ea este captată și înmagazinată”, a explicat elevul în cadrul interviului.

Un proiect început din curiozitate

Totul a pornit dintr-o simplă întrebare. În timp ce studia alți compuși chimici capabili să rețină ioni, Teodor s-a întrebat dacă există structuri care pot capta molecule întregi. De la primele schițe până la proiectul actual a trecut aproximativ un an și jumătate.

În tot acest timp a fost sprijinit de profesorii săi și de cercetătorii Centrului de Cercetare „Alexandru Proca”, unde a avut acces la laboratoare și echipamente. Elevul spune că unul dintre avantajele materialului este costul redus.

„Se poate realiza într-o săptămână sau două”, explică el pentru sursa citată, adăugând că, după utilizare, materialul poate fi încălzit pentru a elibera substanțele captate și apoi refolosit.

A atras deja atenția unei companii private

Chiar dacă proiectul era încă într-o fază incipientă, Teodor spune că a fost surprins să afle că o companie privată și-a exprimat interesul pentru o posibilă aplicare practică. S-a întâmplat după ce și-a prezentat cercetarea la concursul ROSEF, organizat la Iași.

„Pentru mine era deja science-fiction”, spune adolescentul, care încă lucra la dezvoltarea proiectului când a primit propunerea.

Premiat în competiții asociate cu MIT și Harvard

În ultimii ani, Teodor a participat la concursuri internaționale de chimie și cercetare asociate cu MIT și Harvard. La una dintre competiții, participanții au avut de rezolvat probleme complexe de chimie, iar în etapa finală au răspuns, în timp real, întrebărilor adresate online concurenților din întreaga lume.

În cadrul competiției dedicate cercetării și-a prezentat proiectul bazat pe structurile metal-organice. Spune că emoțiile au fost uriașe.

„Am sărit de la birou”, își amintește momentul în care a aflat rezultatele.

Ar vrea să studieze în străinătate, dar să se întoarcă în România

După terminarea liceului, Teodor își dorește să urmeze o universitate de top din străinătate, iar Statele Unite sunt una dintre opțiunile pe care le ia în calcul. Crede că acolo ar avea acces la laboratoare performante și la mai multe oportunități de cercetare.

Totuși, spune că și-ar dori să revină în România dacă aici ar exista condițiile necesare pentru proiectele pe care visează să le dezvolte.

„Încerc și în România. Dacă putem să ne strângem mai mulți oameni ca să facem cercetare, eu sunt deschis și o să vin”, spune el.

Chimia nu a fost dragoste la prima vedere

Deși matematica și fizica i s-au părut întotdeauna ușoare, chimia a fost materia care l-a provocat cel mai mult. La început i se părea că nu are logică. Tocmai încercarea de a înțelege mecanismele din spatele reacțiilor chimice l-a făcut însă să se îndrăgostească de acest domeniu.

Momentul decisiv a venit în clasa a IX-a, când a intrat într-o clasă de olimpici și a descoperit un mediu în care pasiunea pentru știință era împărtășită de colegii săi.

În afara cercetării, Teodor este pasionat de astronomie, a studiat pianul și spune că nu a renunțat niciodată la fotbal sau la timpul petrecut cu prietenii. Tânărul de 17 ani nu crede că rezultatele vin din talent și spune că în spatele lor se află foarte multă muncă, curiozitate și oameni care l-au ajutat să crească. Iar când este întrebat unde se vede peste zece sau douăzeci de ani, răspunsul vine imediat.

„Este greu de spus dacă se va întâmpla vreodată… dar îl vreau și eu. Pe Premiul Nobel, sub numele meu.”

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