9 locuri spectaculoase din Germania pe care trebuie să le vezi vara aceasta

Baden: Aventură pe două roți printre podgorii

La doar 3 kilometri de Basel, în Grenzach, începe „Traseul ciclist al vinurilor din Baden”, un drum de 460 de kilometri care traversează podgorii pitorești și castele de basm până la Weinheim. Markgräflerland, Tuniberg și Kaiserstuhl sunt doar câteva dintre regiunile viticole prin care trece acest traseu. În plus, infrastructura excelentă din zonă, cu locuri de cazare pentru bicicliști și stații de încărcare pentru biciclete electrice, face experiența și mai plăcută.

Foto: Shutterstock

Pădurea Neagră: Drumeții pe trasee certificate

„Traseele Gourmet ale Pădurii Negre” sunt ideale pentru iubitorii de natură care vor să se bucure de drumeții de o zi. Potecile străbat păduri dese, chei sălbatice și trasee montane, oferind panorame spectaculoase. Pe drum, veți găsi fântâni rustice cu schnapps și locuri de popas ce servesc delicii culinare locale. Zona e o atracție preferată pentru turiștii din Elveția, fiind situată foarte aproape de graniță.

Foto: Shutterstock

Garmisch-Partenkirchen: Excursii alpine

Orașul bavarez Garmisch-Partenkirchen este o destinație de top pentru pasionații de activități montane. Sub deviza „Descoperă-ți adevărata natură”, vizitatorii se pot bucura de o rețea extinsă de 453 de kilometri de trasee pentru drumeții și ciclism montan. Pentru cei care preferă adrenalina, sunt disponibile trasee alpine provocatoare, iar peisajele spectaculoase sunt un bonus. După o zi activă, ospitalitatea bavareză vă așteaptă cu preparate tradiționale, de la gustări în cabane alpine până la cine rafinate.

Foto: Shutterstock

Spreewald: Canotaj în inima naturii

Rezervația Biosferei UNESCO Spreewald oferă un peisaj unic format dintr-un labirint de 1.000 de kilometri de căi navigabile. Vizitatorii pot explora zona cu canoe sau caiac, plutind printre case din lemn și ecluze manuale. O opțiune atractivă sunt excursiile de mai multe zile, în care bagajele sunt transportate de la un sat la altul. Pe lângă peisajele pitorești, Spreewald este renumit pentru castraveții săi murați și pista de biciclete de 260 de kilometri.

Foto: Shutterstock

Districtul Lacurilor Mecklenburg: Paradisul celor 1.117 lacuri

Cu peste 1.100 de lacuri, Districtul Lacurilor Mecklenburg găzduiește cel mai mare sistem lacustru interconectat din Europa Centrală. Parcul Național Müritz, parte a Patrimoniului Mondial UNESCO, permite relaxare totală, iar lacurile cristaline oferă oportunități pentru înot, stand-up paddleboarding și ciclism pe trasee de 2.000 de kilometri. Vizitatorii se pot caza în conace istorice sau castele de pe malurile lacurilor.

Foto: Shutterstock

Rügen: Cazare pe apă

Rezervația Biosferei din sud-estul insulei Rügen găzduiește stațiunea unică „Im-jaich”, unde vizitatorii pot petrece nopți în case de vacanță plutitoare sau în suite pe piloni, deasupra Mării Baltice. Pe lângă activitățile nautice, stațiunea promovează sustenabilitatea prin utilizarea energiilor regenerabile și măsuri de conservare a biodiversității.

Foto: Shutterstock

Stâncile de cretă din Rügen: Priveliști spectaculoase

Stâncile albe de cretă de la Königsstuhl, care se înalță spectaculos deasupra Mării Baltice, sunt o atracție de neratat. Traseele de drumeție trec prin Parcul Național Jasmund, ce adăpostește cea mai mare pădure de fag de pe coasta baltică. Cei care nu sunt pasionați de drumeții pot opta pentru platforma Skywalk de la Centrul Parcului Național Königsstuhl, care oferă priveliști la 122 de metri înălțime.

Foto: Shutterstock

Coasta baltică din Mecklenburg: Între plajă și istorie gotică

Coasta baltică din Mecklenburg combină plajele cu nisip fin cu o fascinantă istorie culturală. Orașul Wismar impresionează prin arhitectura sa gotică din cărămidă, iar trenul cu aburi „Molli” oferă o experiență nostalgică, ducând turiștii până la Heiligendamm, prima stațiune de pe litoral din Germania. Graal-Müritz, o stațiune balneară renumită pentru microclimatul său, este ideală pentru relaxare și plimbări pe malul mării.

Foto: Shutterstock

Pomerania de Vest: Pe urmele romantismului

Traseul Romantismului Nord-German, cu o lungime de 286 de kilometri, este perfect pentru pasionații de ciclism și artă. Acesta leagă Wolgast de Capul Arkona de pe insula Rügen, trecând prin locuri care l-au inspirat pe renumitul pictor Caspar David Friedrich.

Foto: Shutterstock

De-a lungul traseului, turiștii pot vizita porturi pitorești, muzee istorice și Galeria Romantismului din Greifswald, o nouă atracție ce aduce un omagiu acestui curent artistic.