În fruntea acestei instituții, se află, de 15 ani, cu unele pauze, liberalul Lucian Călin Puia, un funcționar greu de demis, în ciuda încercărilor repetate ale Justiției, Curții de Conturi, ONG-urilor și consilierilor județeni. Ultimul tentat de o asemenea misiune imposibilă este ministrul interimar al muncii. 

Drumul unui politician în administrație: de la Compania de Apă la Protecția Copilului

Potrivit prezentării de pe pagina sa de Facebook, Puia a absolvit Facultatea de Științe Juridice de la Universitatea Vasile Goldiș din Arad, într-un an neprecizat.

În 2009, conform declarațiilor de avere, Puia a fost consilier juridic la firmele unui anume Vasile Cociuba, SC Cociuba SRL și SC Basil Metal SRL. În paralel, el deținea și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Oradea. Era și vicepreședinte al PNL Bihor.

A fost, apoi, șef serviciu la Drumuri, în cadrul Consiliului Județean Bihor, apoi șef Biroul Achiziții din cadrul DGASPC Bihor. 

Soția lui, Lucica Puia, lucrează din 2009 ca inspector la Direcția Județeană de Statistică Bihor, instituție în subordinea Institutului Național de Statistică. 

Numirea lui Puia în fruntea DGASPC a fost făcută în 2011, în mandatul liberalului Radu Țîrle (exclus din partid, ulterior), la șefia Consiliului Județean Bihor (2008-2012).

La rândul lui subiect de investigații jurnalistice și rapoarte ale Curții de Conturi, Țîrle s-a retras din politică și este în prezent lector universitar la Institutul Teologic Penticostal din București.

Ca președinte al CJ, Țîrle s-a remarcat prin diverse proiecte cu ONG-uri ale penticostalilor din SUA, ca Fundația Speranța sau Institutul pentru Principii de Viață al lui Bill Gothard. Americanii veneau în Bihor sau trimiteau ajutoare, Țîrle vizita și el America, pentru reuniuni pe teme religioase, călătoriile fiind plătite din bani publici, după cum scria Bihoreanul.ro.

Scamatoriile șefului DGASPC Bihor, Lucian Călin Puia: a transformat bizonul donat în porc și le-a ascuns șefilor doi ani că are dosar penal
Șeful DGASPC Bihor, Lucian Călin Puia. Foto: pagina personală de Facebook

Un singur control la azilele lui Pașca, în 2017

O singură dată apare numele lui Viorel Pașca în rapoartele de activitate ale DGASPC Bihor, și anume, în anul 2017.

La rubrica Protecția și Asistența Persoanelor Adulte cu Handicap, este pomenită, printre alte activități, și „Evaluarea situației persoanelor aflate în grija domnului Pașca Viorel și Pașca Gheorghe, în Tinca, Dumbrava, Rîpa și Ceica”. În rapoartele anterioare și ulterioare, activitățile familiei Pașca nu mai fac obiectul preocupării Direcției conduse de Lucian Călin Puia. Pe site-ul DGASPC Bihor, ultimul postat este raportul din 2024.

Printre controversele managementului lui Puia, tratate pe larg în presa locală, se numără implicarea lui într-un dosar penal cu victime minori și deturnarea unei donații în carne de bizon, de la cantinele celor mai vulnerabili dintre bihoreni către o firmă producătoare de mezeluri. 

Scamatoriile șefului DGASPC Bihor, Lucian Călin Puia: a transformat bizonul donat în porc și le-a ascuns șefilor doi ani că are dosar penal
Extras din raportul de activitate al DGASPC Bihor

Salariul tăiat cu 20 la sută, după raportul despre copiii bătuți

După o vizită inopinată la un centru pentru copii și adolescenți din Oradea, în cursul anului 2013, Centrul pentru Resurse Juridice (CRJ) a întocmit un raport, a sesizat conducerea CJ Bihor și a depus o plângere penală pentru rele tratamente aplicate minorilor.

Pe baza acestui raport, în 2014, CJ Bijor a decis să-l sancționeze pe Puia cu tăierea a 20 la sută din salariu, timp de trei luni.

Patru ani mai târziu, Consiliul Județean a dispus cercetarea disciplinară a lui Puia, în urma unor nereguli enumerate în rapoarte ale Curții de Conturi, Prefecturii Bihor și Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopții (Hotărârea CJ nr. 154 din 28 august 2018).

Înainte de a fi chemat la comisie, să dea socoteală, Puia și-a luat mai multe concedii medicale, iar CJ Bihor a oprit cercetarea lui disciplinară și l-a mutat temporar la Direcția de Evidență a Populației, pe motiv de „incapacitate temporară de muncă”.

În noiembrie 2018, Puia, ieșit din „medical”, a fost detașat pentru 6 luni pe postul de director adjunct la Direcția Tehnică a Consiliului Județean. În ianuarie 2019, el a revenit în postul de la conducerea DGASPC (HCJ nr. 7 din 15 ianuarie 2019), doar pentru a fi suspendat, cu unanimitate de voturi, „ca urmare a trimiterii în judecată pentru săvârșirea unor infracțiuni de serviciu și infracțiuni care împiedică săvârșirea justiției, obiect al dosarelor de instanță nr. 20305/271/2016 și 20305/271/2016/a1”.

Consilierii județeni aflaseră, cu o întârziere de doi ani și ceva, că raportul CRJ privind centrul de minori din Oradea ajunsese pe masa judecătorilor. 

Puia avea obligația să informeze CJ, în termen de 15 zile, de implicarea lui în această speță, notează hotărârea de Consiliu citată mai sus.

Detaliul interesant e că, pe durata suspendării sale, Puia a fost suplinit la conducerea DGASPC de Camelia Gaciu (fostă Indrei), care deținuse postul de șefă de cabinet a lui Radu Țîrle.

„Centrul groazei”: Puia a fost acuzat de abuz în serviciu

Dosarul în care a fost inculpat Puia a avut un drum lung de la raportul CRJ până la verdict. În raportul respectiv, se făcea vorbire despre abuzuri, violențe și condiții proaste de trai. 

„Condiţiile observate de reprezentanţii CRJ sunt de natură să aducă atingere dreptului la demnitate, fiind condiţii inumane şi degradante de viaţă şi tratament. Un număr de copii acuză rele tratamente de tipul privării abuzive de libertate, bătăilor, ameninţării cu bătaia, injurii şi abuz emoţional”, se arăta în raportul urmat de plângere penală. 

Printre metodele aplicate de educatorii din centru, este descrisă tehnica „detectorului de minciuni” – prinderea degetelor în ușă. Procurorii au trimis în judecată 7 inculpați și au identificat 18 victime. Doar una dintre acestea a primit daune, în valoare de 1.600 de euro, la finalul procesului.

Primul răspuns al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea a fost o ordonanță de clasare, după audierea martorilor și a 13 dintre copiii și adolescenții din centru.

Chiar dacă cinci dintre copii declară că au fost bătuţi, nu au fost martori prezenţi, iar ceilalţi copii audiaţi, doar au auzit fără a vedea aceste aspecte şi fără a le putea susţine declaraţiile”, au motivat procurorii clasarea. „În plus chiar dacă corecţiile fizice aplicate minorilor ar fi dovedite, acestea ar putea fi încadrate la cauze justificative (art. 21 CP), deoarece pentru educarea şi corijarea minorilor sunt situaţii în care trebuie să se procedeze, cu fermitate şi chiar cu severitate în cazuri izolate si atunci când aceştia greşesc”.

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CRJ a atacat clasarea la Judecătoria Oradea și în ianuarie 2015 a obținut câștig de cauză.

CJ Bihor i-a achitat 110.000 de euro, salariile din perioada cât a fost suspendat

După mai bine de patru ani de proces, toți inculpații, inclusiv Puia, au fost achitați, în urma „prescripției speciale”, prin decizia Curții de Apel Oradea din decembrie 2022. Iată fragmentul din hotărâre referitor la șeful DGASPC Bihor:

„În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală cu referire la art.16 alin.1 lit. b teza I Cod procedură penală şi la Decizia Curţii Constituţionale nr. 405/15.06.2016 achită pe inculpatul Puia Lucian Călin sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu.

În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală cu referire la art. 16 lit. f teza I Cod procedură penală şi Deciziile Curţii Constituţionale nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 încetează procesul penal pentru infracţiunea de omisiunea sesizării prevăzută de art. 267 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale”.

Scăpat de problemele penale, Puia și-a reluat postul din fruntea DGASPC Bihor și a obținut și plata salariilor pentru perioada cât a fost suspendat ianuarie 2019 – ianuarie 2023. Suma, după cum arată declarația lui de avere pe 2024, este de aproximativ 579.000 de lei (în jur de 110.000 de euro).

Carne „deturnată” în valoare de 37.000 de euro

În 2025, Consiliul Județean Bihor a publicat un raport, întocmit în urma apariției unui articol în cotidianul local Bihoreanul.

Subiectul articolului: în decembrie 2024, firma Euro Buffalo SRL din Salonta a încheiat cu DGASPC Bihor un contract de sponsorizare (nr. 80777 din 11.12.2024), prin care dona o cantitate de 9,3 tone de carne de bizon pentru beneficiarii centrelor sociale din subordinea Direcției.

Societatea respectivă a donat carnea de bizon, dar aceasta nu a ajuns la bătrânii, bolnavii și copiii din grija DGASPC Bihor. A ajuns la firma SC Andromi Com SRL, care a livrat către Direcție 1,5 tone de produse din carne de porc procesată.

Puia a explicat în fața comisiei de control a CJ că a plătit „în natură”, cu carne de bizon, serviciile de procesare prestate de SC Andromi Com SRL. Comisia a observat că valoarea contractului de sponsorizare a fost calculată de șeful DGASPC ca „nejustificat de mică”, în jur de 4.500 de lei. „Care este textul normativ care permite DGASPC Bihor înlocuirea cărnii de bizon cu carne de porc?”, asta e una dintre întrebările formulate în cuprinsul raportului citat.

Concluziile comisiei de control au fost că patrimoniul DGASPC Bihor a fost prejudiciat, prin această „scamatorie”, cu suma de aproximativ 185.000 de lei (]n jur de 37.000 de euro). Și că Puia „și-a încălcat atribuțiile prevăzute prin fișa postului”.

După raport, șeful Direcției a fost trimis la Comisia de Disciplină, iar conducerea județului i-a cerut să achite, pe cale amiabilă, prejudiciul. Puia a contestat această imputare în instanță, dosarul nr. 3402/111/2025 se află pe rolul Tribunalului Bihor și are următorul termen pe 3 decembrie.

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Averea familiei Puia: de la Matiz la Audi Q5

În 2009, soții Lucica și Lucian Călin Puia dețineau un apartament pe Calea Aradului, în Oradea (anul cumpărării 1998, în suprafață de 88 de metri pătrați) și un automobil Matiz. În declarația de avere a soției din mai 2009, Puia nu figurează că realiza venituri.

Scamatoriile șefului DGASPC Bihor, Lucian Călin Puia: a transformat bizonul donat în porc și le-a ascuns șefilor doi ani că are dosar penal

În 2023, 14 ani mai târziu, soții Puia dețineau 4 terenuri intravilane, 6 terenuri agricole (unul, lângă Oradea), un apartament în Oradea, o casă de locuit și anexe (presa locală susține că e o cabană de vânătoare) în Sânmartin, Bihor, un Audi A3, un Audi Q5, o motocicletă Harley Davidson și un Jeep Grand Cherokee, obiecte de artă în valoare de 11.000 de euro, bijuterii în valoare de 3.000 de euro.

Salariu lui Puia ca șef al DGASPC Bihor este, conform declarației de avere din 2024, de aproximativ 9.600 de lei pe lună, net. Salariu soției sale, ca inspector superior, este de aproximativ 4.400 de lei pe lună. 

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