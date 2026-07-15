Studiul compară comenzile plasate în intervalul 11-28 iunie 2026 cu cele din perioada 24 mai-10 iunie 2026 și include comenzile realizate din restaurante, supermarketuri, magazine non-food și comenzile de grup la nivel național.

În retail, după căpșuni, cele mai mari creșteri au fost consemnate de pachetele de băuturi carbogazoase (două sticle a câte doi litri), cu peste 800%, și de biscuiții cu cremă de cacao, care au înregistrat un avans de peste 650%.

Topul este completat de banane, pepene verde și brânza cottage, toate cu creșteri de peste 500%.

Sushi-ul a înregistrat cea mai mare creștere

În clasamentul produselor cu cea mai rapidă ascensiune se mai regăsesc apa plată la recipient de cinci litri (aproape 490%), cartofii congelați (peste 480%), roșiile românești (aproape 480%) și pâinea albă feliată (peste 435%).

Potrivit companiei, faptul că fructele proaspete ocupă trei dintre primele cinci poziții arată că utilizatorii au combinat gustările pentru meci cu produsele necesare pregătirii meselor acasă.

Ce au comandat românii în serile de fotbal. Foto: magnific.com
Ce au comandat românii în serile de fotbal. Foto: magnific.com

În ceea ce privește comenzile din restaurante, sushi-ul a înregistrat cea mai mare creștere, de aproape 350%, urmat de meniurile combo cu burgeri, care au avansat cu peste 310%.

De altfel, jumătate dintre primele zece preparate cu cea mai mare creștere au fost meniuri cu burgeri, o pondere mai mare decât cea observată de Wolt pe alte piețe.

Creștere de aproape 10% a comenzilor de grup

Pe lista preparatelor aflate în creștere se mai regăsesc cartofii prăjiți, cu aproape 300%, și maioneza, care a depășit un avans de 250%, semn că românii au completat comenzile cu garnituri și sosuri, pe lângă preparatele principale.

Atmosfera meciurilor de la Campionatul Mondial s-a reflectat și în modul în care au fost plasate comenzile. Wolt a raportat o creștere de aproape 10% a comenzilor de grup, funcționalitate care permite mai multor persoane să adauge produse în aceeași comandă.

„Serile de fotbal sunt momente în care oamenii se adună, iar comanda devine parte din experiența de a urmări meciul împreună. Datele arată că românii au ales atât preparate familiare, precum burgerii și cartofii prăjiți, cât și opțiuni precum sushi”, spune Alexandru Ștefan, reprezentantul Wolt România.

Unde au fost înregistrate cele mai mari creșteri din retail

  • Căpșuni: peste 1.100%
  • Băutură carbogazoasă la pachet: peste 800%
  • Biscuiți cu cremă de cacao: peste 650%
  • Banane: peste 500%
  • Pepene verde: peste 500%
  • Brânză cottage: peste 500%
  • Apă plată la recipient de cinci litri: aproape 490%
  • Cartofi congelați: peste 480%
  • Roșii românești: aproape 480%
  • Pâine albă feliată: peste 435%

Ce au mai comandat românii pe timpul Mondialului

Datele arată că serile de fotbal de la turneul final au avut impact și asupra comenzilor din afara segmentului alimentar.

Produsele pentru animale de companie au fost categoria non-food cu cea mai mare creștere, de aproape 25%, depășind electronicele, care au avansat cu peste 15%.

Ce au comandat românii în serile de fotbal. Foto: magnific.com
Ce au comandat românii în serile de fotbal. Foto: magnific.com

Produsele de beauty și îngrijire au crescut cu aproximativ 5%, în timp ce produsele farmaceutice au înregistrat un avans de aproape 5%.

Concluziile analizei sugerează că, pe durata Campionatului Mondial, românii au folosit platforma nu doar pentru a comanda mâncare pentru serile de fotbal, ci și pentru cumpărături rapide din viața de zi cu zi, de la produse alimentare și electronice până la articole destinate animalelor de companie.

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