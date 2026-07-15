Imagine rară cu fiul Mădălinei Manole. Cum arată Petru Mircea jr la 17 ani

La 16 ani de la moartea Mădălinei Manole, o fotografie recentă cu fiul artistei a atras atenția celor care i-au urmărit cariera. Petru Mircea jr, în vârstă de 17 ani, a fost surprins într-o imagine publicată de unchiul său, Marian Manole, chiar în ziua în care interpreta ar fi împlinit 59 de ani.

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Petru Mircea jr, fiul regretatei Mădălina Manole, a crescut departe de atenția publicului. La 17 ani, adolescentul apare rar în spațiul public, tatăl său alegând să îl protejeze de expunerea mediatică încă din copilărie. De ziua de naștere a artistei, pe 14 iulie, fratele acesteia, Marian Manole, a publicat pe rețelele sociale o fotografie recentă cu nepotul său, imagine care a stârnit numeroase reacții.

„Vi-l prezint pe băiatul ei!”

Marian Manole a ales să împărtășească fotografia chiar în ziua în care Mădălina Manole ar fi împlinit 59 de ani. Alături de imagine, acesta a transmis un mesaj emoționant.

„De ziua MĂDĂLINEI, vi-l prezint pe băiatul ei, nepotul meu! Petru jr! Dumnezeu să te binecuvânteze copil frumos! Sursa: Ciprian Antohi,manager Asociația Culturală Mădălina Manole!”, a scris Marian Manole. Fotografia a fost apreciată de numeroși admiratori ai artistei, mulți dintre ei remarcând asemănarea adolescentului cu mama sa.

Fiul Mădălinei Manole a crescut departe de lumina reflectoarelor

Petru Mircea jr avea doar un an și o lună când și-a pierdut mama. De atunci, a fost crescut de tatăl său, Petru Mircea, care a ales să îl țină departe de atenția presei și a publicului.

În ultimii ani, aparițiile sale au fost extrem de rare, ultima fotografie cunoscută înainte de aceasta fiind realizată când avea aproximativ 10 ani.

Cum a aflat Petru Mircea jr adevărul despre moartea mamei sale

La un moment dat, Petru Mircea a decis că fiul său trebuie să afle chiar de la el adevărul despre dispariția mamei sale, înainte ca informațiile să ajungă la adolescent din alte surse. Potrivit unor declarații făcute în trecut de persoane apropiate familiei, tatăl băiatului s-a pregătit îndelung pentru această discuție și a cerut sfatul unor psihologi.

„Petru este un copil inteligent, pasionat de tehnologie. Tatăl lui trebuia să îi spună, pentru că altfel ar fi aflat de pe internet, fie de la vreun copil care i-ar fi spus la școală. I-a povestit tot, cum a găsit-o, despre biletul de sinucidere. I-a spus că mama lui a ales să se elibereze de povara apăsătoare cu care trăia în suflet. Băiatul a pus întrebări și a primit răspunsuri. El este foarte matur și a înțeles. Petru Mircea s-a pregătit mult pentru acest moment, a întrebat fel de fel de psihologi cum ar trebui să procedeze”, au declarat în trecut surse apropiate lui Petru Mircea.

Mesajul transmis de Marian Manole de ziua surorii sale

Pe 14 iulie, ziua în care Mădălina Manole ar fi împlinit 59 de ani, fratele artistei i-a dedicat și un mesaj emoționant.

„Astăzi ar fi trebuit să vorbim despre MĂDĂLINA la timpul prezent, ar fi trebuit să fie despre spectacole, flori, zâmbete, autografe, emisiuni TV și mai ales despre aniversarea ei! Azi ar fi împlinit 59 de ani! Totuși, azi, 14 iulie este despre Ea! Pentru totdeauna va fi ziua în care a venit și a plecat dintre noi, fără voia ei! Atâta timp, când în această zi, în mii de case se aude muzica ei, vocea ei, când mii de oameni îi rostesc numele, îi privesc fotografiile și îi simt lipsa, înseamnă că un artist nu moare niciodată! MĂDĂLINA trăiește prin ceea ce a lăsat în sufletul fanilor! La mulți ani în eternitate, sora mea! MĂDĂLINA!”, a transmis Marian Manole.

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