O femeie s-a trezit cu o amendă de 250 de euro chiar în momentul în care ieșea din apă, din cauză că nu purta vestă de salvare.

Conform comunității Grčka.info de pe Instagram, cei sancționați s-au plâns că nu au fost avertizați și că nu știau că purtarea vestei este obligatorie. Totuși, necunoașterea legii nu te scapă de sancțiuni, iar autoritățile elene nu stau la discuții.

Ce reguli trebuie să respecți în Grecia

Garda de coastă din Grecia a intensificat masiv controalele în acest sezon. Atât de pe plajă, cât și din ambarcațiunile care patrulează constant pe mare, inspectorii vânează neregulile și aplică amenzi usturătoare, fără diferențe între localnici și turiști.

Dacă vrei să te bucuri de SUP în siguranță și fără surprize neplăcute, reține aceste reguli stricte:

Vesta de salvare este obligatorie: Indiferent cât de aproape de mal ești sau cât de bine știi să înoți, trebuie să o porți în permanență.

O singură persoană pe o placă standard: Pe plăcile clasice de SUP este permis accesul unui singur utilizator. Garda de coastă penalizează sever „plimbările în doi”, chiar și atunci când este vorba de un părinte care își ia copilul pe placă.

Singura excepție: plăcile de tip Tandem

Puteți fi mai multe persoane pe aceeași placă doar dacă aceasta este certificată din fabrică pentru mai mulți vâslași (așa-numitele plăci tandem sau SUP-uri de familie). Aceste modele speciale sunt mult mai lungi, mai late și au o capacitate de încărcare considerabil mai mare.

Dacă plănuiești o vacanță în Grecia, asigură-te că verifici normele locale și că ai mereu echipamentul de salvare la tine. O clipă de neatenție te poate costa o amendă usturătoare!

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