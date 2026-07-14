Ce este, de fapt, covorul din piatră?

Covorul din piatră se obține prin combinarea pietricelelor decorative cu o rășină specială, care le fixează într-un strat compact și uniform. După aplicare și uscare, suprafața devine solidă, dar totodată poroasă, permițând apei de ploaie să se infiltreze și evitând astfel formarea bălților.

„Un covor de piatră reprezintă o alternativă modernă, mai practică decât pietrișul clasic și mai rezistentă decât betonul”, subliniază specialiști. Spre deosebire de pietrișul obișnuit, unde pietricelele se pot împrăștia, rășina folosită în covorul de piatră asigură o fixare perfectă.

Mai mult, această soluție nu trebuie confundată cu sistemele de pietriș lipit. În cazul covorului de piatră, rășina fixează complet pietricelele, în timp ce în cazul pietrișului lipit, rășina este aplicată doar pe stratul de bază, iar pietrele pot deveni instabile în timp.

De ce să alegi un covor din piatră?

Tot mai mulți români optează pentru acest tip de pavaj datorită aspectului său estetic și a numeroaselor beneficii practice. Spre exemplu, spre deosebire de alte soluții, covorul din piatră nu creează șanțuri inestetice și nici nu permite împrăștierea pietricelelor pe alei sau în grădină.

Avantaje remarcabile:

Suprafață compactă, fără mișcări ale pietricelelor;

Confort sporit la mers și siguranță sporită;

Posibilitatea personalizării culorilor și texturilor;

Design modern și sofisticat;

Ușurință în montarea în zone complexe, cum ar fi în jurul scurgerilor sau treptelor.

În plus, există o varietate de culori și dimensiuni de pietre, de la nuanțe calde de bej la tonuri de gri sau combinații mai întunecate, ceea ce face ca acest tip de pavaj să se integreze armonios în orice decor, fie el modern sau clasic.

Durabilitate și întreținere

Un covor din piatră bine instalat poate rezista ani de zile, însă longevitatea sa depinde de mai mulți factori, printre care calitatea materialelor folosite și stabilitatea substratului. Pentru suprafețele destinate traficului auto, este esențial să se respecte o grosime minimă a stratului de pavaj.

Întreținerea este relativ simplă. E suficientă o curățare periodică cu o mătură sau un furtun cu apă, iar după iarnă, o curățare mai amănunțită poate readuce strălucirea suprafeței. „Îndepărtarea imediată a mușchiului și evitarea utilizării detergenților agresivi sunt esențiale pentru a prelungi durata de viață a covorului de piatră”, recomandă experții.

Ce influențează costurile?

Prețul variază în funcție de mai multe elemente: dimensiunea suprafeței, starea substratului, tipul de piatră ales și complexitatea proiectului. De asemenea, detaliile precum marginile decorative, sistemele de drenaj sau integrarea gurilor de vizitare pot crește costul final, dar adaugă un plus de eleganță spațiului amenajat.

Un lucru este cert: covorul din piatră nu este doar o investiție în estetică, ci și în durabilitate și funcționalitate. Dacă doriți să vă transformați curtea într-un spațiu care să atragă privirile tuturor, această soluție ar putea fi exact ceea ce căutați.

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