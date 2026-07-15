Ce înseamnă, de fapt, o „limbă vie”

Clasamentul nu include toate limbile străine pe care oamenii le pot învăța sau vorbi într-o anumită țară. O limbă vie este o limbă care mai are cel puțin un vorbitor nativ. Cu alte cuvinte, trebuie să existe cel puțin o persoană care a învățat-o în familie și o folosește ca limbă maternă.

De aceea, faptul că în Coreea de Nord sunt înregistrate doar două limbi vii nu înseamnă că nimeni din țară nu cunoaște engleză, chineză sau rusă. Datele se referă la limbile native ori stabilite în comunitățile din fiecare stat.

De ce se vorbesc 843 de limbi în Papua Noua Guinee

Papua Noua Guinee se află pe primul loc în lume, cu 843 de limbi vii, deși are mai puțin de 12 milioane de locuitori. Numărul este uriaș chiar și în comparație cu țări mult mai populate. În Papua Noua Guinee se vorbesc aproape de două ori mai multe limbi decât în India, deși populația statului din Oceania reprezintă mai puțin de 1% din populația Indiei.

Explicația ține în primul rând de geografie. Papua Noua Guinee are un relief dificil, cu munți, păduri, văi și sute de insule. Multe comunități au rămas separate timp de generații și și-au păstrat propriile limbi. Izolarea a făcut ca limbile să se dezvolte diferit chiar și între grupuri care trăiau la distanțe relativ mici unele de altele. Istoria, migrația și lipsa unei singure limbi dominante impuse pe întregul teritoriu au contribuit, de asemenea, la păstrarea acestei diversități.

Indonezia are 709 limbi, iar Nigeria – 530

Pe locul al doilea în clasament se află Indonezia, cu 709 limbi vii. Țara este formată din aproximativ 17.000 de insule, iar separarea dintre comunități a favorizat apariția și păstrarea unui număr foarte mare de limbi.

Nigeria ocupă locul al treilea, cu 530 de limbi, urmată de India, cu 454, și China, cu 309. În Mexic sunt vorbite 296 de limbi vii, iar Camerunul are 280. Statele Unite se află pe locul al optulea, cu 239 de limbi, urmate de Australia, cu 225, și Brazilia, cu 222. Republica Democrată Congo are 211 limbi vii, Filipine are 184, Malaysia 133, Ciad 129, iar Tanzania 127.

Imagine generată cu AI

În total, doar 20 de țări din lume au cel puțin 100 de limbi vii.

Aproape 50 de limbi au dispărut deja în Statele Unite

Cele mai multe dintre cele 239 de limbi vii înregistrate în Statele Unite sunt limbi indigene. Multe dintre ele se află însă în pericol de dispariție, după secole de strămutare și asimilare a comunităților care le vorbeau. Aproape 50 de limbi indigene au dispărut deja. O limbă se pierde atunci când nu mai este transmisă copiilor și moare ultimul om care o vorbește nativ.

Chiar dacă o limbă mai apare în cărți, în arhive sau în înregistrări, ea nu mai este considerată vie dacă nu mai există oameni care să o folosească drept limbă maternă.

Coreea de Nord are cele mai puține limbi vii

Coreea de Nord se află la capătul opus al clasamentului, cu doar două limbi vii: coreeana și limba semnelor coreeană. După împărțirea Peninsulei Coreene la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial, Coreea de Nord a devenit una dintre cele mai izolate societăți din lume. Izolarea și populația relativ omogenă au contribuit la numărul foarte mic de limbi înregistrate.

Cuba se află imediat după Coreea de Nord, cu trei limbi vii. Haiti, Jamaica, Noua Zeelandă și Puerto Rico au câte patru limbi vii. Burundi, Djibouti, Republica Dominicană, Eswatini, Lesotho, Qatar și Coreea de Sud au câte cinci. Bahrain și El Salvador au câte șase.

De ce unele țări au rămas cu foarte puține limbi

Numărul mic de limbi dintr-o țară nu înseamnă neapărat că populația sa a fost întotdeauna omogenă. În multe cazuri, diversitatea lingvistică a fost redusă în sute de ani prin colonizare, asimilare și impunerea unei limbi dominante în administrație, școală și viața de zi cu zi.

În Cuba și Republica Dominicană, de exemplu, spaniola a devenit dominantă după colonizare. Limbile populațiilor indigene au dispărut, iar influențele aduse de comunitățile africane au fost absorbite în mare parte în limba spaniolă. Procese similare au avut loc în numeroase alte țări. Pe măsură ce o limbă dominantă a fost folosită tot mai mult în școli, instituții și comerț, limbile comunităților mai mici au încetat treptat să mai fie transmise copiilor.

Papua Noua Guinee rămâne una dintre marile excepții ale lumii. Într-o țară cu o populație relativ mică au supraviețuit 843 de limbi, adică peste 10% din toate limbile vii cunoscute la nivel mondial.

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