Cu participarea fostului designer Apple, Jony Ive, și a altor foști angajați ai companiei din Cupertino, proiectul vizează lansarea unui dispozitiv funcțional în 2027. De altfel, Apple acuză OpenAI că ar fi furat secrete comerciale pentru dezvoltarea acestui device.

Un companion AI fără ecran

Conform informațiilor dezvăluite de Mark Gurman de la Bloomberg, OpenAI dezvoltă un dispozitiv portabil asemănător unei boxe inteligente, fără ecran.

Deși pare simplu, acesta este conceput pentru a deveni un asistent personal, mult mai intuitiv decât un smartphone obișnuit. „Acesta este doar începutul. Scopul este de a crea momentul iPhone al noii generații”, a explicat Gurman.

Dispozitivul va utiliza o versiune avansată a modului vocal ChatGPT, permițând interacțiuni conversaționale aproape umane. Mai mult, tehnologia sa va învăța obiceiurile utilizatorului și va putea anticipa nevoile acestuia, devenind un asistent personal proactiv.

Când se lansează

Prima versiune a device-ului, așteptată în 2027, va fi lansată fără ecran, dar OpenAI nu exclude integrarea unui display pe modelele viitoare.

Potrivit PhoneArena, gadgetul va include piese mecanice mobile pentru a-i conferi o „prezență vie”, alături de o cameră și senzori pentru a analiza mai bine mediul înconjurător.

Deși lansarea oficială este planificată pentru acest an, disponibilitatea comercială va începe abia anul viitor. Ambiția OpenAI este clară: să transforme fundamental modul în care interacționăm cu tehnologia, după cum declară chiar cei din companie.

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