Ce ar trebui să ofere un apartament ideal?

Autorul postării a enumerat câteva articole esențiale pe care proprietarii ar trebui să le pună la dispoziția oaspeților: capsule sau detergent pudră pentru mașina de spălat, tablete pentru mașina de spălat vase, saci de gunoi suplimentari, prosoape în plus, hârtie igienică suficientă și produse de bază precum sare, piper, zahăr, ulei, cafea sau ceai. De asemenea, acesta a sugerat ca parola Wi-Fi să fie afișată într-un loc vizibil, iar apartamentul să fie echipat cu o mătură, un burete, detergent de vase și câteva cuburi de gheață în congelator.

„Acestea sunt lucruri mărunte care te costă câțiva euro, dar înseamnă mult pentru oaspete. Un apartament frumos atrage o rezervare, dar tocmai aceste lucruri mărunte aduc recenzii de 10/10 și oaspeți fideli”, a explicat utilizatorul.

Experiențe variate ale oaspeților

Comentariile utilizatorilor au scos la iveală atât nemulțumiri, cât și experiențe pozitive. O femeie a povestit că a fost întâmpinată într-un apartament cu „jumătate de burete folosit” pentru spălat vase. Alții au menționat că s-au confruntat cu lipsa hârtiei igienice, a sacilor de gunoi sau a ustensilelor de bază. În schimb, unele gazde au fost lăudate pentru gesturi precum oferirea de cafea, băuturi sau produse locale.

O altă comentatoare a relatat că, deși a cumpărat produsele necesare pentru șederea familiei sale, lipsa unor articole esențiale a determinat-o să nu mai revină în acel apartament. „Din cauza câtorva euro, proprietara va pierde cu siguranță oaspeți în sezonul următor”, a spus aceasta.

Gazdele răspund criticilor

Proprietarii de apartamente nu au rămas indiferenți la criticile aduse. Un proprietar a declarat că este „trist” să vadă conflictele dintre turiști și gazde. Acesta a explicat dificultățile financiare cu care se confruntă, inclusiv creșterea costurilor și noile reglementări. „Nu este ușor pentru turiști să aloce bani pentru cazare și nu este ușor pentru noi să întreținem proprietățile imobiliare obținute cu greu. Este greu pentru toată lumea, inflația și-a pus amprenta și de aceea suntem cu toții mai nervoși”, a scris el.

Totodată, proprietarul a subliniat că încearcă să fie disponibil pentru oaspeții săi și că majoritatea turiștilor înțeleg situațiile neprevăzute. „Regret că acest lucru creează impresia că chiriașii și turiștii sunt „de tabere opuse” în loc să încerce să fie mai înțelegători unii cu alții”, a concluzionat el.

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