Cei doi belgieni, un bărbat (68 de ani) și soția sa (66 de ani) au părăsit locuința atunci când incendiul se apropia de proprietate, însă au rămas blocați între fronturile de foc și au murit. Ulterior, autoritățile spaniole au confirmat că trupurile lor au fost identificate, după ce copiii au furnizat probe ADN.

O casă neatinsă, în mijlocul unui peisaj complet ars

Imaginea vilei a devenit simbolul tragediei. În jurul ei, dealurile sunt complet înnegrite, copacii au fost mistuiți de incendiu, iar vegetația s-a transformat într-o întindere cenușie.

În schimb, locuința a rămas aproape intactă. Piscina, terasa și curtea interioară nu au fost atinse de flăcări, iar vegetația din imediata apropiere este încă verde.

Nimeni nu poate explica de ce focul a ocolit proprietatea. O ipoteză este că direcția vântului s-a schimbat în ultimul moment sau că zidurile de piatră din jurul vilei au împiedicat propagarea flăcărilor.

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Proprietarii au fugit, dar incendiul nu le-a mai atins casa

Cuplul belgian locuia în vilă de aproximativ cinci ani și transformase locuința într-o pensiune apreciată de turiști, cunoscută sub numele de Casa Rambla.

În seara izbucnirii incendiului, cei doi au decis să plece cu mașina după ce au observat flăcările apropiindu-se.

Din cauza poziției izolate a proprietății, aveau foarte puține variante de evacuare. Vila era situată la capătul unei străzi fără ieșire, iar singurul drum practicabil era deja amenințat de incendiu.

De joi seară, nimeni nu a mai auzit de bărbatul de 68 de ani și de soția sa de 66 de ani. La început, copiii sperau că se află la spital, însă duminică aceștia au mers în Spania și au furnizat probe ADN, care au fost examinate pentru compatibilități într-un laborator.

Luni a venit verdictul așteptat, dar totuși dur, al Gărzii Civile din Almería: cuplul a fost identificat ca fiind a șaptea și a opta dintre cele treisprezece victime ale incendiului.

Un vecin a declarat: „Mă uit mereu la casă. Să presupunem că ar fi rămas înăuntru. Sau că ar fi intrat în piscină. Mă tot gândesc: atunci poate că ar fi încă aici și astăzi”.

Cuplul era cunoscut în comunitatea belgienilor stabiliți în Bédar.

Isabelle Weyn și soțul ei, Stefan Broods, administratori ai unei pensiuni din localitate, au povestit că îi vizitau frecvent: „Am fost la ei acasă la un grătar de câteva ori. Oameni foarte drăguți. Joviali. Relaxați. Adevărați oameni buni, de viață”.

Incendiul s-a propagat cu o viteză uriașă

Potrivit experților, focul s-a răspândit cu aproximativ 100 de metri pe minut, alimentat de vântul puternic și de vegetația uscată.

În doar câteva minute, flăcările au ajuns în apropierea satului Bédar, iar numeroși locuitori au fost nevoiți să își abandoneze casele.

Un alt vecin a reușit să scape cu mașina doar pentru că locuia mai sus pe versant și a observat incendiul mai devreme.

Satul a fost salvat, însă mii de hectare au ars

Centrul localității Bédar a rămas aproape neafectat, însă mirosul de fum și peisajul carbonizat domină întreaga zonă.

Satul este cunoscut pentru frumusețea sa de carte poștală. Căsuțe văruite în alb stau una lângă alta, iar alei înguste șerpuiesc pe munți.

Priveliște asupra satului Bedar, Almería, Andaluzia, Spania Foto: Shutterstock

Peste 7.000 de hectare de vegetație și teren au fost distruse. Echipele de intervenție continuă să caute persoane dispărute și să verifice locuințele afectate: 23 de persoane sunt încă dispărute.

Casele deja inspectate sunt marcate cu o cruce galbenă, în timp ce reconstrucția regiunii este estimată să dureze ani.

Cea mai dramatică parte a poveștii rămâne faptul că locuința celor doi belgieni a supraviețuit incendiului.

Dacă ar fi rămas în casă, este posibil ca deznodământul să fi fost altul. Nimeni nu poate spune cu certitudine, deoarece fumul dens și temperaturile extreme reprezentau, la rândul lor, un pericol mortal.

Cert este că incendiul a cruțat vila, dar nu și pe proprietarii ei.

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