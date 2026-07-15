„Detalii despre acest dosar voi da atunci când voi putea, dacă voi fi trimis în judecată. În acest moment, procurorii își fac treaba, trebuie să dovedească că aș fi vinovat. Dacă voi fi trimis în judecată, atunci voi putea discuta despre acest dosar. Până atunci, am interdicție să discut despre acest dosar”, a declarat Ciprian Ciucu la sosirea la secția de Poliție pentru a semna controlul judiciar.

Liberalul a continuat: „Sunt nevinovat, în primul rând. Am această prezumție de nevinovăție. Ceea ce pot să vă zic este că nu am luat niciun fel de șpagă, niciun fel de mită, ca să fie foarte clar”.

Edilul general a adăugat că nu i se pare normal ce se întâmplă, dar s-a oprit, fără să detalieze: „Ceea ce pot să vă zic este că nu este foarte în regulă ce se întâmplă astăzi în România. Nu voi elabora mai mult în acest moment, dar în momentul în care o voi putea face o voi face”.

Cât privește încrederea în justiție, Ciucu a afirmat: „Am spus când am ieșit de la Tribunal că am încredere în justiție”.

Pe 18 iunie, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost plasat sub control judiciar de procurorii DNA, fiind acuzat de luare de mită, fapte despre care procurorii susțin că au avut loc când era primar al Sectorului 6. Anchetatorii au susținut că Ciucu a primit toamna trecută foloase necuvenite de la doi oameni de afaceri care dezvoltau un proiect imobiliar, în campania electorală pentru alegerile la PMB. Mai exact, servicii de publicitate şi consultanţă electorală, care ar fi fost destinate susținerii activității sale politice.

La acel moment, Ciprian Ciucu urma să devină singurul prim-vicepreședinte al PNL. Dar, dar pe 20 iunie, a anunțat că nu va candida ziua următoare la Congresul PNL pentru această funcție, ca să nu vulnerabilizeze partidul lui Ilie Bolojan cu un lider urmărit penal. În acest moment, Ciucu este sub control judiciar.

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