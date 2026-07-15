Mirabela Grădinaru a fost prezentă alături de președintele Nicușor Dan la parada militară organizată la Paris cu ocazia Zilei Naționale a Franței. Noi imagini publicate de Administrația Prezidențială o surprind pe partenera șefului statului în tribuna oficială, unde a stat alături de Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

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Președintele Nicușor Dan și partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, au fost prezenți la Paris, unde au participat la ceremonia organizată cu ocazia Zilei Naționale a Franței. Administrația Prezidențială a publicat noi imagini de la eveniment, în care cei doi apar în tribuna oficială, alături de lideri politici și reprezentanți ai statelor aliate.

Ținuta aleasă de Mirabela Grădinaru pentru ceremonia oficială

Pentru ceremonia desfășurată pe Champs-Élysées, Mirabela Grădinaru a ales o rochie albă, cu detalii albastre, pe care a accesorizat-o cu o pereche de pantofi albi.

Apariția sa a atras atenția în imaginile oficiale publicate după eveniment, iar partenera președintelui României a fost surprinsă în tribuna oficială stând alături de Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Cele două au fost fotografiate în timp ce păreau să poarte o discuție pe parcursul ceremoniei.

Mesajul transmis de Nicușor Dan după eveniment

În descrierea fotografiilor publicate pe rețelele de socializare, președintele Nicușor Dan a vorbit despre importanța relației dintre România și Franța și despre participarea militarilor români la parada de pe Champs-Élysées.

„Mi-a fǎcut o deosebită plăcere să mă alătur astăzi la Paris ceremoniilor Zilei Naționale a Franței, la invitația Președintelui Emmanuel Macron.

În anul centenarului Tratatului de prietenie franco-român, reconfirmăm astfel Parteneriatul Strategic și prietenia privilegiată dintre România și Franța, bazate pe o cooperare aprofundată la nivel politic, economic și de securitate.

Sunt bucuros și mândru că militarii Brigăzii 30 Gardă «Mihai Viteazul» au participat, alături de camarazii lor francezi și din numeroase alte țări aliate și partenere, la parada de pe Champs-Élysées.

Este încă o dovadă a prieteniei româno-franceze și a solidarității noastre aliate”, a transmis Nicușor Dan.

Mirabela Grădinaru a ales din nou o creație cu un stil elegant

În ultimii ani, Mirabela Grădinaru a optat, la aparițiile oficiale, pentru ținute semnate de designeri și branduri românești. La diferite vizite diplomatice și summituri internaționale, aceasta a purtat creații realizate de Irina Schrotter, dar și piese ale brandului românesc Amalin by Andreea Raicu.

Apariția de la parada organizată cu ocazia Zilei Naționale a Franței a fost una dintre cele mai urmărite din cadrul vizitei oficiale a delegației României la Paris, imaginile publicate de Administrația Prezidențială fiind distribuite rapid în mediul online.

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