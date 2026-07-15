Vremea în intervalul 15 iulie, ora 12:00 – 16 iulie, ora 09:00

„Vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va crește, astfel că indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara când probabilitatea pentru averse (2-8 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (35-45 km/h) va fi ridicată. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade, iar cea minimă va fi de 18-20 de grade”, a transmis Administrația Națională de Meteorologie.

Vremea în intervalul 16 iulie, ora 09:00 – 17 iulie, ora 09:00

„Vremea se va menține călduroasă, cu disconfort termic ridicat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara când vor fi averse (în general de 5-10 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă ale vântului (rafale de 40-50 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade, iar noaptea va fi tropicală, cu o temperatură minimă de 19-21 de grade”, conform ANM.

Vremea în intervalul 17 iulie, ora 09:00 – 18 iulie, ora 09:00

„Vremea va fi în continuare călduroasă, cu disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) de peste 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara când vor fi posibile averse (în general 2-5 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă ale vântului (rafale de 35-45 km/h). Temperatura maximă va fi de 32-34 de grade, iar cea minimă va fi de 19-21 de grade, caracterizând o noapte tropicală”, conform ANM.

Vremea în intervalul 18 iulie, ora 09:00 – 18 iulie, ora 22:00

„Vremea va fi călduroasă, caniculară după-amiaza și cu disconfort termic în accentuare (indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități). Cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară când vor fi condiții pentru averse (în general 2-5 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale de 35-40 km/h). Temperatura maximă va fi de 34-35 de grade”, a mai transmis ANM.

Vremea în perioada 13 iulie-10 august 2026

Vremea va fi caldă săptămâna aceasta, apoi mai rece decât normalul în toată țara, după care temperaturile cresc peste medie, se arată în prognoza meteo pentru perioada 13 iulie-10 august 2026, emisă, marți, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

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