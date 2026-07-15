Afacerile lui Emilian Oprea, primarul din Chitila

Emilian Oprea este primarul Chitilei din anul 1996. Sub conducerea lui, Chitila a devenit oraș în anul 2003. Oprea a fost asociat în 12 firme care s-au ocupat de restaurante și hoteluri (mai întâi prin Casa Vânătorească SRL și apoi prin Alta Strada SRL), de comerț cu produse agricole și deșeuri, de imobiliare, de construcții etc.

Emilian Oprea. Foto: Facebook / Primăria Orașului Chitila

Cea mai interesantă firmă în care Emilian Oprea a fost asociat a fost E.C. Company Industries Com SRL de la înființarea acesteia, în anul 2001, până în anul 2007. În anul 2004, E.C. Company Industries Com SRL preia firma Zalex Cons SRL din Prahova. După trei ani, în firmă se asociază și Vasile Viorel Grigore, partener de afaceri cu fostul senatorul liberal și președinte al Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu. De altfel, în 2012, când a candidat prima oară, Dumitrescu a beneficiat de o sponsorizare de la Zalex Cons. Numele celor doi apare și în ancheta DNA ce viza „Rețeaua Albanezu” și care ar fi fost coordonată de Iulian Dumitrescu care acum doi ani a fost trimis în judecată.

În 2001, Emilian Oprea a fondat, împreună cu fratele său, Constantin Mugurel Oprea, firma Elecon SRL. Primarul a ieșit din firmă în anul 2005, dar a rămas în familie și aceasta a continuat să primească zeci de contracte din bani publici, ultimele fiind cu diferite entități ce țin de Primăria Otopeni. Dar firma a avut contracte chiar și cu Club Sportiv Chitila care ține de Consiliul Local.

Acum, soția primarului, Cecilia Oprea, lucrează tot la Elecon SRL, care a ajuns în proprietatea Luminiței Iuliana Oprea și a lui Constantin Mugurel Oprea.

Oprea este și reprezentantul consiliului local în Chitila Logistic Parc SRL, fondată în acest an cu scopul de a dezvolta un parc industrial care să atragă investitori.

În prezent, Emilian Oprea mai este asociat în trei societăți comerciale. Master Globale Kommunikation SRL a fost fondată în 2007 împreună cu Ionuț Duminică și s-a numit inițial Master Imobiliare SRL. În anii 2014-2015 a beneficiat de mai multe contracte cu primării din țară, iar în ultima perioadă nu a mai avut activitate.

Monte Crai SRL există din 2005, când a fost fondată de Mircea Cinteză (medic, fost senator liberal și ministru al sănătății în guvernul Tăriceanu), Florin Hozoc (directorul Besmax Pharma Distribution, care a demascat un cartel format din cinci companii farma care s-au înțeles să oprească livrările de imunoglobulină în România și asociat cu Sebastian Vlădescu, fost ministru de finanțe) și Radu Tudorache (implicat în afaceri legate de zona medicală, decedat în 2010). Emilian Oprea s-a asociat în anul 2008 în Monte Crai SRL, firmă care acum este împărțită de primarul Chitilei cu alți șapte asociați, majoritatea legați de zona medicală.

Nord Imobiliare SRL a fost înființată în anul 2005 de Emilian Oprea, împreună cu Ionuț Duminică și se află în lichidare.

Cu Ionuț Duminică, Oprea a mai fost asociat și în altă firmă de imobiliare denumită MB Dezvoltare SRL și dizolvată în anul 2014. În scurta sa viață, firma a reușit să ridice complexul rezidențial „Lac cu nuferi” din Chitila.

Tot în scopul dezvoltării imobiliare și tot cu Ionuț Duminică, Emilian Oprea a înființat în anul 2007 MB Division SRL, firmă închisă în 2017.

Rombeton Construct SRL a fost deschisă în 2007 de Cătălin Marian Drăgilă (actual director general al Apă-Canal Ilfov), Ion Marcu (domiciliat în Franța) și un francez cu scopul de a fabrica „elemente din beton pentru construcții”. Primarul Oprea s-a alăturat firmei după câteva luni și a părăsit-o în anul 2010.

Terra Group SRL a fost deschisă în anul 2003 de Emilian Oprea și de Adrian Tomescu (fost secretar al orașului Chitila). După doi ani, cei doi își cesionează părțile către Mob Art Grup SRL deținută de Camelia Zotta.

Numele primarului Emilian Oprea a fost legat, conform documentelor off-shore leaks publicate de Internațional Consortium of Investigative Journalists, de firma cipriotă Mellost Commercial Limited. Offshore-ul cipriot deține în România firma Land Development SRL administrată de un cetățean din Voluntari pe nume Silviu Cozadin.

Cozadin mai controlează și firma Tumaco Impex SRL. Aceasta a câștigat, începând cu anul 2014, zeci de contracte, în valoare totală de milioane de euro, cu Primăriile Chitila și Afumați.

Cel mai recent contract a fost oferit de primăria lui Oprea în luna mai a acestui an, pentru „lucrări de amenajare a terenului” și are o valoare de 247.900 de lei.

Ultima declarație de avere a lui Emilian Oprea dezvăluie că acesta deținea în jur de 120.000 de metri pătrați de teren agricol (în București, Fundata – Brașov, Chitila și Vișina – Dâmbovița), peste 1.800 de metri pătrați de teren intravilan (în Chitila, București și Fundata), două apartamente în București, o casă de vacanță în Fundata și un spațiu comercial în Chitila. Pe atunci, în 2024, de când e ultima declarație de avere, salariul lui Emilian Oprea era de aproape 140.000 de lei, la care s-au mai adăugat venituri din chirii în valoare totală de aproape 300.000 de lei.

Finul din Pantelimon al cuplului Pandele-Firea

Pantelimon a fost transformat în oraș în anul 2005. Din anul 2008, Pantelimonul este condus de primarul liberal Marian Ivan, care până în 2020 a fost PSD-ist. De fapt, traseul lui politic a fost mult mai întortocheat. Prima oară a fost consilier local la Primăria Pantelimon, ales în anul 2004. După patru ani, a fost ales primar pe listele PDL, în 2012 s-a mutat la PNL, iar în 2016 a fost ales pe listele PSD. Abia după aceea s-a întors la PNL unde se pare că a rămas.

Marian Ivan. Foto: pagina personală de Facebook

Înainte să ajungă primar, Ivan a lucrat ca director la două firme de security și a încercat și câteva afaceri personale.

Prima sa firmă a fost Legion Security SRL, înființată în 2001, cu „activități de investigație și protecție a bunurilor și persoanelor”. În 2008, când a devenit primar, Ivan s-a retras din firmă și a lăsat-o pe mâna surorii sale, Florentina Ivan. Firma își găsește sfârșitul în anul 2015.

Probabil că de aici i se trage lui Ivan simpatia pentru protecție și pază, motiv pentru care a alocat, acum câțiva ani, pentru aceste activități un milion de euro din bugetul primăriei. Cu toate acestea, în septembrie 2024, orașul Pantelimon a fost scena unor violențe extreme în plină stradă, urmate de o bătaie generală cu bâte și săbii copleșind forțele de ordine plătite regește.

O altă firmă a primarului a fost Tina Construct 2003 SRL (redenumită Adma Expert SRL), deschisă în 2003 împreună cu Florentina Ivan și la care au renunțat după cinci ani, când a fost preluată de un anume Marian Dan. Florentina Ivan a fost și psiholog la Clubul Sportiv Orășenesc Pantelimon, club înființat în 2010, la inițiativa primarului.

Averea lui Ivan este formată din doar 30.900 de metri pătrați de teren arabil prin județul Dolj. În rest, nimic. Nici măcar o garsonieră.

Dar numele primarului Marian Ivan a fost implicat în mai multe afaceri discutabile din orașul Pantelimon. De exemplu, a restituit unui coleg de partid un teren de aproape patru hectare, care a fost cumpărat ulterior de apropiații primarului. În final, terenul a fost răscumpărat de primărie cu peste un milion de euro.

Tot Primăria Pantelimon a fost în centrul unei licitații controversate legată de viceprimarul Florin Viorel Cecate. Acesta, prin firma Bepa Construcții Civile SRL (controlată ani la rând de actualul viceprimar și de soția acestuia), a făcut multe afaceri, primind contracte publice succesive de milioane de euro de la Primăria Pantelimon pentru servicii de curățenie (inclusiv la Grădinița nr. 1 din oraș). Viceprimarul Viorel Cecate s-a alăturat echipei PNL în 2020, în același timp cu primarul Marian Ivan.

Cristina Nicoleta Ivan, soția primarului, lucrează și ea tot la stat. Ea este șef de serviciu la Centrul de zi „Căsuța Speranței”, deținut și administrat în totalitate de Direcția de Asistență Socială (DAS) Pantelimon, instituție aflată în subordinea Consiliului Local și a Primăriei Orașului Pantelimon.

Edilul și soția sa, Cristina Nicoleta, au fost cununați, în 2015, de Gabriela Firea (pe atunci era senatoare PSD) și de soțul acesteia, Florentin Pandele, primarul orașului Voluntari.

Celebrul Florentin Costel Pandele din Voluntari

Și, pentru că tot a venit vorba despre Voluntari, aici primar este Florentin Costel Pandele din anul 2000. Practic, sub conducerea sa, Voluntariul a devenit oraș în anul 2004. La fel ca și finul său de la Pantelimon, Pandele a oscilat politic de la PNL (1990-2004) la PSD (2004-2010), apoi la UNPR (2010-2012), înapoi la PSD (2012-2016), independent (2016-2020) și din 2020 reîntors la PSD. Fost ofițer de marină comercială, Pandele este și pensionar. Înainte să devină primar, Pandele a lucrat, între 1997 și 2000, la Oficiul pentru Protecția Consumatorului (la București și apoi la Ilfov).

Averea lui Pandele pălește față de alți primari ilfoveni. Acesta deține 2.600 de metri pătrați de teren intravilan în mai multe localități din Ilfov, 15.000 de metri pătrați de teren extravilan în Sinești și jumătate dintr-o casă (cealaltă jumătate fiind a fostei soții). Grosul averii, format din tablouri și bijuterii, este pe numele soției sale, Gabriela Firea.

Florentin Costel Pandele și Gabriela Firea. Foto: pagina personală de Facebook

Pandele a încercat să facă și afaceri mai mult în domeniul sportiv, când a controlat clubul de fotbal FC Voluntari (fondat în 2010 de Primăria Voluntari). Iar în nume personal, în 2002, a fondat Shaolin Kung-Fu Voluntari împreună cu chinezii Dang Xin (pe atunci șeful Camerei de Comerț din Shaanxi în România) și Wang Dake (specialist în artele marțiale și legat de structurile de siguranță chineze). Pandele a ieșit din firma care avea obiect de activitate legat de bazele sportive în anul 2006 și a fost închisă după alți doi ani.

O altă afacere, legată de restaurante, a fost deschisă de Pandele tot în 2002 prin Activ Cons Serv SRL. În 2008 a renunțat și la această firmă, care a fost dizolvată.

Pandele nu a fost nici el ocolit de scandaluri. Cel mai cunoscut a fost legat de retragerea titlului de doctor acordat de Universitatea Națională de Apărare Carol I, în 2008. Acuzat de plagiat, Pandele a deschis procese succesive pentru anularea ordinului de retragere, iar disputele încă nu s-au finalizat.

Un alt scandal legat de Pandele a avut loc în 2008, când procurorii DNA l-au trimis în judecată în Dosarul Ansamblul Rezidențial „Athos”. În decembrie 2011, Pandele și ceilalți inculpați din primărie au fost achitați de instanță.

Sub conducerea lui Pandele, Primăria Voluntari a deschis Metropola TV (operată prin firma Publivol Creativ, deținută de Consiliul Local Voluntari). Până în 2026, această televiziune a înghițit peste 20 de milioane de euro din bani publici deși înregistrează audiențe extrem de mici și pierderi financiare masive. Presa a catalogat-o drept un instrument de propagandă politică finanțat ilegal din buzunarele cetățenilor.

Un alt scandal din orașul Voluntari, care i-a dat un renume prost, a fost cel legat de azilele groazei care au funcționat nestingherite de autorități.

Primarul din Măgurele: fără casă, mașină sau afaceri

Măgurele a devenit oficial oraș pentru prima în aprilie 1989, dar a retrogradat la nivelul de comună în 1990. Statutul de oraș a fost redobândit definitiv în decembrie 2005. Și orașul Măgurele are tot un primar liberal și longeviv, pe Narcis Cătălin Constantin, care se află la al treilea mandat. Înainte să ajungă primar, Narcis Constantin a fost viceprimar tot la Măgurele. Gustul pentru fotoliul de primar l-a căpătat în 2014, când a fost interimar după ce primarul ales a primit o condamnare pentru luare de mită. În 2016, a apărut o înregistrare în care Narcis Constantin, candidat la primărie, le explica membrilor de partid, la o ședință PNL, cum să folosească sistemul suveica pentru fraudarea votului.

În rest, primarul nu are nimic. Nici casă, nici mașină, nici credite, nici afaceri. Doar salariul de 148.000 de lei pe an.

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