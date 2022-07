La 44 de ani, Ioana Ginghină are o siluetă de invidiat, iar fanii au vrut să afle care este secretul ei. Actrița a dezvăluit că în fiecare vară ține dieta cu pepene roșu. Fosta soție a lui Alexandru Papadopol știe că asta este metoda sigură pentru ea să dea câteva kilograme jos înainte de a merge la plajă. De ceva timp, vedeta a renunțat și la carne, astfel că alege întotdeauna să consume doar alimente sănătoase.

„Iar sunt la dieta cu pepene! Timp de zece zile încerc să mănânc doar pepene roșu. Mănânc pepene cât pot, nu mă abțin. Ieri, de exemplu, am mâncat o felie dimineața, apoi am plecat de acasă și n-am mai mancat nimic ca nu poți pleca in oras cu pepenele dupa tine, în geantă și apoi seara am mai mâncat o felie. Ah, și înainte de culcare am mai mâncat o felie”, a spus Ioana Ginghină despre această dietă, relatează Spynews.

Dieta cu pepene înseamnă să fie consumat fructul de trei ori pe zi, dimineața, la prânz și seara. Regimul pe care actrița îl urmează durează 10 zile.

„De regulă, țin cura asta cu pepene roșu timp de 10 zile, dar acum n-o sa pot. De multe ori am ținut dieta cu lichide și eram foarte energică. Ma trezeam la ora șase și totul era în regulă. Efectiv îți strălucesc ochii, îți strălucește pielea”, mai zicea ea.

Ioana Ginghină are în prezent 55 de kilograme și se simte foarte bine cu felul în care arată. Ea consideră că nu numărul kilogramelor care apar pe cântar sunt importante, ci modul cum te simți atunci când te uiți în oglindă.

„Da, acum sunt la 55-56 de kilograme și înălțime 1,65. Eu nu sunt cu kilogramele, e vorba de cum arăți, pentru că să știi că acum 10 ani aveam mai puține kilograme. Dar dacă aș mai slăbi acum nu știu dacă ar mai arăta bine. Am o vârstă, pielea are altă textură, eu anul ăsta fac 45 de ani, adică pielea arată altfel” a mai spus Ioana Ginghină.

