După ce Bursucu a plecat de la „Teo Show”, în locul său au venit Mihai Mitoșeru și Bella Santiago. Artista a intrat în echipa Kanal D atunci când a participat la „Bravo, ai stil! Celebrities” și a reușit să ajungă până în marea finală. Într-un interviu pentru ego.ro, Bella a spus ce sfat a primit de la Teo Trandafir atunci când s-au cunoscut.

„La prima întâlnire, Teo mi-a zis să fiu naturală, să fiu cum sunt eu de obicei. Astfel că așa fac. De asemenea, a spus că dacă ești tu cu adevărat și pe sticlă, oamenii simt care este adevărul și care nu este. Cred că acesta este secretul”, a declarat vedeta de la Kanal D.

Momentan, acesteia îi este mai greu să se exprime, pentru că nu știe limba română foarte bine, astfel că de multe ori evită să pună întrebări invitaților de la „Teo Show”. Bella Santiago s-a născut în Filipine și s-a mutat în România în anul 2016.

„Eu vreau să ajung cât mai departe, să vorbesc cât mai corect limba română, așa cum vorbește Teo, dar și să învăț cum să formulez întrebările pentru invitați, căci nu pot să fac pe loc acest lucru. Eu am învățat limba română fără facultate, singură, cu ajutorul soțului și al prietenilor care mă corectează. Consider că vreau să continui cu acest drum, mi se pare mai ușor.

Eu am prieteni din altă țară, care au venit în România și au mers la facultate pentru a învăța limba, dar nu au reușit, chiar dacă au stat doi ani. Bineînțeles, intervine și timpul, nu prea mai am. Prietenii mei îmi zic că vorbesc bine, dar, când am emoții, mă blochez. Când mă enervez uneori, cu soțul, vorbesc în filipineză. El zice că înțelege, știe câteva cuvinte, printre care «te iubesc»”, a mai spus câștigătoarea „X Factor” din anul 2018.

Bella Santiago își dorește să o aducă pe mama ei în România

Prezentatoarea de la „Teo Show” vrea să o aducă pe mama ei în România. În prezent, mama acesteia locuiește în Filipine și nu se descurcă foarte bine. Tatăl artistei s-a stins din viață când ea avea doar 1 an. Bella Santiago a fost crescută de mică de bunica sa, pentru că mama ei a fost nevoită să plece să muncească departe de casă.

„Chiar am vorbit cu soțul meu, vreau să mă întorc și să o iau pe mama mea din Filipine și să o aduc aici. Îmi este dor de ea și mă gândesc mereu la ea, a slăbit mult, nu doarme și nu mănâncă așa cum trebuie. Când eram în Filipine, eu făceam mâncare, ea nu prea știe să gătească, ci cumpără. Sunt cu gândul la ea mereu”.

