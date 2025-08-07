Matthew McConaughey a fost aproape de a fi distribuit în rolul lui Jack Dawson din „Titanic”, dar se pare că a ratat șansa din cauza accentului său sudic. Într-un extras din cartea post-mortem a producătorului Jon Landau, „The Bigger Picture”, se dezvăluie ce s-a întâmplat în cursul audiției lui McConaughey.

Ce nu a acceptat Matthew McConaughey

Conform Page Six, Landau scrie: „Am adus-o pe Kate Winslet pentru a face o scenă cu el. Vrei să verifici chimia, nu doar cum arată oamenii pe film, ci și cum interacționează. Kate a fost impresionată de Matthew, de prezența și farmecul lui. Matthew a jucat scena cu accent sudic”.

După ce McConaughey a vorbit cu accent sudic, Cameron i-a spus: „E grozav”, dar a adăugat: „Acum să încercăm într-un mod diferit”. Personajul Jack Dawson trebuia să fie un orfan din Chippewa Falls, Wisconsin, încercând să se întoarcă în SUA după ce călătorise în străinătate.

Însă, conform lui Landau, McConaughey a refuzat să schimbe accentul, spunând: „Nu. A fost destul de bine. Mulțumesc”. Acest refuz l-a costat rolul pe McConaughey, în vârstă de 55 de ani acum.

Leonardo DiCaprio, ales pentru rol

În cele din urmă, Leonardo DiCaprio a fost distribuit în rolul lui Jack Dawson alături de Kate Winslet în rolul lui Rose DeWitt Bukater. Însă nici DiCaprio nu a făcut treaba ușoară pentru Cameron în timpul propriei audiții.

Într-un interviu pentru GQ, Cameron a povestit că atunci când i-a cerut lui DiCaprio să citească scenariul în timpul unei filmări improvizate, acesta a răspuns: „Oh, eu nu citesc”. Cameron i-a explicat că dacă nu va citi, nu va obține rolul. DiCaprio a acceptat cu reticență să parcurgă replicile și a dat o audiție extraordinară.

Regizorul premiat cu Oscar a declarat: „Kate s-a luminat la față… norii întunecați s-au deschis și o rază de soare a coborât și l-a luminat pe Jack. Mi-am zis: «Bine, el e tipul»”. Această dezvăluire oferă o perspectivă fascinantă asupra procesului de casting pentru unul dintre cele mai iconice filme ale tuturor timpurilor.

Deși McConaughey a pierdut rolul, cariera sa a continuat să înflorească, demonstrând că uneori, chiar și eșecurile pot duce la oportunități mai mari în viitor.