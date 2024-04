„Dintr-odată mi-au dispărut complexele”. Connect-R dezvăluie problemele de care s-a lovit în carieră și momentul când și-a descoperit „armura”

Dacă întrebi pe stradă cine este Ștefan Relu Mihalache, mai mult ca sigur că aproape nimeni nu va oferi un răspuns corect. Iubitorii muzicii românești îl știu după numele de scenă, Connect-R.

„Înainte de iluminare, tăiam lemne și căram apă. Acum, după iluminare, tai lemne și car apă. Sunt același om”, se identifică artistul de 41 de ani pentru Libertatea.

Și-a început cariera de la vârsta de 8 ani, ca dansator, iar de la 15 ani, hip-hopul a devenit principala dragoste.

A intrat prima oară într-un studio în 1997, atunci când a înregistrat prima sa piesă – „Observ”. Apoi, cu „Operație pe suflet deschis”, a prins topurile radiourilor, doi ani mai târziu.

„Am fost discriminat și de alți colegi de breaslă”

Până să ajungă pe buzele numeroșilor fani, Connect-R a avut o viață palpitantă. Drept sfat pentru cine ar vrea să-l asculte declamă că „ieșirea din confort te construiește”.

„Am avut o copilărie normală, cu lipsuri, pe care nu le-am simțit, pentru că eram copil. Sistemul comunist iarăși nu l-am simțit. Copilul nu e politic, el nu simte lucrurile astea”, spune muzicianul.

Recunoaște fără să se ferească de problemele pe care le-a întâmpinat, pentru că face parte din etnia romă.

„Am fost discriminat și în școală, am fost discriminat și mai târziu de alți colegi de breaslă… Am trecut peste iluziile astea. Nu mai vreau să vorbesc despre problemele din copilărie”, declară Connect-R.

Foto: Facebook

Azi, mama, tatăl și fiica mea Maya sunt cele mai importante persoane din viața mea. Părinții reprezintă sursa din care vin pe Pământ și lor le datorez foarte multe. Iar copilul meu este poate cel mai bun lucru pe care l-am făcut în viața asta. Connect-R, artist:

„Mă simțeam urâțel, mă simțeam foarte slab fizic!”

Întrebat de Libertatea când și-a dat seama că o să devină un artist de succes, Connect-R nu stă mult pe gânduri.

Și oferă răspunsul direct: „Din prima zi în care m-am hotărât să fac asta și am știut că o să fiu printre cei mai buni”.

„Eram în clasa a VII-a și, la un moment dat, am făcut un freestyle în școală. Se adunaseră acolo niște fete foarte mișto și câțiva băieți, care erau superuimiți de felul în care dădeam versurile”.

Și de-aici începe o poveste. Pe care Ștefan o dezvăluie pentru Libertatea.

„Dintr-odată mi-au dispărut complexele. Mă simțeam urâțel, mă simțeam foarte slab fizic… Am văzut că în momentul ăla au dispărut, cel puțin în ochii celorlalți, care erau lângă mine. Prejudecățile… Atunci mi-am dat seama că asta e armura mea. Rapul e armura mea, cu tot cu pelerina de supererou, care erau atunci hanoracul cu glugă și blugii largi”, spune artistul.

A fost momentul în care Ștefan Mihalache, pe numele lui real, a simțit că se poate mai mult.

„Mi-am zis: «Chit că voi câștiga puțini bani, dacă treaba asta îmi oferă respect din partea oamenilor, vreau să fac asta pentru tot restul vieții mele!». Ușor, ușor, aprofundând muzica, am început să cânt și melodic, am studiat pianul… Am început să produc piese și să aprofundez meseria asta. După care au venit toate rezultatele”, dezvăluie.

Nu simt că am avut momente grele în carieră. Probabil că momentul în care viața personală m-a acoperit cu problemele, n-am mai dat atât de multă atenție muzicii. Connect-R, artist:

„Mi-am setat cumva un moment în care să mă retrag”

Cu zeci de piese lansate care au stat sezoane întregi în playlisturile radiourilor din România, cu apariții televizate, dar și cu concerte peste tot în țară, viața lui Connect-R se poate spune că s-a schimbat abia în 2012.

Atunci a scos pe piață hitul verii, „Vara nu dorm”, care s-a menținut pe primele locuri timp de 22 de săptămâni! „Piesa mea numărul 1”, spune Mihalache, referindu-se la creația intrată de atunci în folclorul urban.

„O consider numărul 1, deși «Noi ne potrivim» și «Love is the way» au făcut cifre mai bune”, spune artistul.

Întrebat dacă a existat un punct în cariera sa în care a vrut să renunțe ținând cont că a fost discriminat, iar multă lume se uita ciudat la el, Ștefan spune deschis: „Mi-am setat cumva un moment în care să mă retrag”.

„Viața nu înseamnă doar muzică. Cred că e mai mult de atât și-aș vrea să descopăr și alte lucruri. Vreau să văd locuri, vreau să cunosc oameni mișto. Îmi place să călătoresc, mi-aș dori să am și mai mult timp pentru asta. E greu să găsești un echilibru, dar până la urmă faci tot ce poți să-l ai”, spune Ștefan.

Se pregătește pentru Red Bull SoundClash

Bătălia muzicală a anului se întoarce la Romexpo cu cea de-a 6-a ediție. Două scene față-n față, doi artiști reprezentând genuri muzicale complet diferite, dar la final, un singur învingător ales de public, este conceptul evenimentului.

Connect-R și Șuie Paparude sunt artiștii care se pregătesc pentru spectacolul programat în 2024 pe data de 23 mai, la Romexpo.

„E foarte tare provocarea, abia aștept, sincer! Am văzut câteva dintre confruntările trecute și m-am bucurat foarte tare când a venit propunerea spre mine, pentru că Red Bull SoundClash e ușor elitist când vine vorba de artiști. E firesc să mă bucur”, spune Connect-R.

Ce se va întâmpla în duel

Ștefan dezvăluie ce se va petrece în timpul duelului cu cei de la Șuie Paparude: „Am început deja să ne pregătim, este o muncă de echipă. O să avem și-un mic scenariu de pus la punct. Am luat totul cât se poate de serios și avem show-ul pregătit. Nu trebuie să ratați evenimentul, pentru că ce o să fac acolo va fi unic, o dată-n viață, nu-l mai repet!”.

„Șuie Paparude este un nume legendar, cu un sound foarte bun, care m-a impresionat încă de când l-am auzit prima dată. Oricât de mult respect aș avea pentru oponenții mei, eu vin să câștig”, și-a dezvăluit obiectivul Ștefan Mihalache.

