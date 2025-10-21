Postarea din mediul online, scrisă într-un ton caracteristic lui, cu accente de umor amar, a stârnit numeroase reacții în mediul online. „M-a întrebat mama aseară – pensionară de 80 de ani – care e tâlcul poveștii cu pensiile magistraților.

Am ridicat din umeri: habar n-am, nici eu nu pricep nimic. Și cred că ăsta e scopul tuturor talk-show-urilor, televiziunilor, podcasturilor, opiniilor, ideilor și analiștilor: să nu pricepi nimic. Cea mai bună cenzură e abundența! Toți pălăvrăgesc degeaba, pentru că pălăvrăgeala e puterea celor slabi…”, a scris Dan Negru.

Dan Negru a avut un mesaj și pentru prietenele mamei sale

În același mesaj, prezentatorul a adăugat cu o notă de umor: „Dar i-am spus mamei să le transmită vecinelor ei, pensionare și ele, să stea liniștite: guvernul n-o să le mărească pensia, dar o să le dea în compensație câteva zile libere 😃.”

Curiozitatea mamei sale vine după ce ieri, 20 octombrie, CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea.

Prin postarea lui, Dan Negru a reușit, din nou, să atingă o coardă sensibilă a publicului, combinând observația socială cu sarcasmul fin. Mesajul său vorbește nu doar despre confuzia generală creată în jurul subiectelor economice și politice, ci și despre felul în care românii obișnuiți, precum mama lui, resimt aceste frământări.

Recomandări Daniel David, învins de studenți. Boicotul de la Mate-Info din Universitatea Babeș-Bolyai a blocat institutul inventat de rectorul autosuspendat

Fanii lui Negru au reacționat prompt la postare, mulți apreciind felul direct în care acesta comentează realitatea, fără a se ascunde în spatele convențiilor media. „Îmi place spiritul tău de dreptate ! Dar cred ca rămânem numai cu asta…”, a comentat unul dintre fanii lui.

„Nu știu alții ce înțeleg, dar eu observ că există cineva totuși în guvern care încearcă să alinieze lucrurile pe un făgaș mai aproape de normalitate. Singură nemulțumire a mea este cu măsurile din educație.”, a comentat altcineva.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Mama lui Dan Negru, afectată de o știre falsă

În urmă cu ceva vreme, prezentatorul Dan Negru a reacționat dur, după ce a fost victima unor știri false, care îi anunțau moartea. La o postare din mediul online, el a remarcat cât de rapid s-a viralizat, având în doar câteva minute nenumărate like-uri și sute de distribuiri.

Știrea falsă ajungând și la compozitorul Horia Moculescu. El a remarcat că nu e prima oară când s-a întâmplat, întâia oară când această știre falsă a circulat mama lui a fost cea mai afectată.

„M-a sunat Horia Moculescu: «Deci trăiești», mi-a spus amuzat când am răspuns. A văzut știrea din online că am murit 🤪 «Moartea» mea de acum a strâns, în 10 minute, vreo 200 de distribuiri și 1,5 mii de like-uri. Când „am murit” prima dată la știri, mama a plâns toată ziua. Apoi, la următoarele mele «morți», s-a obișnuit”, a scris el pe Facebook.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE