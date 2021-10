„Distracțiile lui Cazacu” revine cu un nou sezon la TVR 2. „Am primit multe mesaje din partea fanilor”

DCIM\100GOPRO\GOPR7192.JPG

Așa că o să ne distrăm împreună în continuare. Dacă în primul sezon am avut invitați cu care am petrecut timpul prin țară, iar în sezonul 2 am fugit în Zanzibar, unde când am ajuns puteam spune că Zanzibarul a devenit pământ românesc, încercăm acum să trecem limitele și să descoperim locurile de unde ne cheamă oamenii.

Am primit multe mesaje din partea fanilor și ei vor să ne cunoască. Asta se va întâmpla în sezonul 3. O să plecăm prin țară, dar și peste hotare și o să le arătăm telespectatorilor destinații și moduri inedite în care să-și petreacă timpul, dar mai ales vrem să le arătăm cum ne distrăm”, a spus Cătălin Cazacu.



A petrecut vacanța de primăvară pe continentul african, în inima Zanzibarului, iar acum Cătălin Cazacu și-a făcut bagajele și a pornit din nou la drum.

Puțin prin Europa, puțin prin Asia, a testat baloanele cu aer cald, a înotat cu delfinii și a făcut sărituri de la mare înălțime în căderi amețitoare de apă. Peste toate, nu a uitat de adrenalina curselor de motociclism, preferatele lui.

Citeşte şi:

Cele mai frecvente cuvinte rostite de pacienții COVID de la ATI. Medic: „Cel mai des aud «Doamne, dă timpul înapoi!»”

Medicul Mihai Craiu, de la INSMC: Suntem plini. Nu mai avem unde să punem copiii cu COVID

Comedia erorilor: CFR a schimbat plăcuța unei localități scrise greșit cu o alta scrisă tot greșit

PARTENERI - GSP.RO „Am rămas marcată ce îi plăcea..” O fostă amantă a lui Cristiano Ronaldo, dezvăluiri fără perdea: „Mi-am îndeplinit o fantezie cu el”

Playtech.ro Nelu Tătaru, fostul ministru al Sănătății, a recunoscut totul: 'Au perfectă dreptate cei care spun'

Observatornews.ro Micuțul David, băiețelul român răpit de lângă mama lui în plină stradă la Padova, în Italia, a fost găsit

HOROSCOP Horoscop 8 octombrie 2021. Vărsătorii pot percepe dureros anumite limitări care nu îi nedreptățesc, dar îi împiedică

Știrileprotv.ro „Căsătoriți pe nevăzute”. Miresei i s-a făcut rău după ceremonie: „Sunt debusolată”

Telekomsport Maraton de amor sălbatic, petreceri desfrânate, controverse! I-au distrus viaţa vedetei: "Trebuie să spun cine sunt"

PUBLICITATE Tratează imperfecțiunile pielii cu UFO2! Rezultate în 2 MINUTE!