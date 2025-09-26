Spectatorii vor lua parte, în premieră națională la București, la o întâlnire explozivă unde vulnerabilitatea, umorul și emoțiile brute dau naștere unui spectacol intens și profund uman.

Spectacolul spune povestea a trei femei foarte diferite, care nu au nimic în comun, până în ziua în care descoperă același lucru: un nodul la sân. Din acel moment, viețile lor se schimbă radical. Tot ce știau despre corp, feminitate, iubire și relații este pus sub semnul întrebării.

„Doamnele de la Radio” nu este însă un spectacol despre boală, ci despre viață: fragilitate și curaj, rușini, temeri și libertăți, identitate, prietenii neașteptate și umor salvator.

Cătălina Grama (Jojo) joacă în „Doamnele de la Radio”

„Pentru mine, „Doamnele de la Radio” este mai mult decât un spectacol puternic. Este și o poveste personală. Am trecut prin experiența cancerului de sân și știu cât de mult înseamnă să vezi această realitate transpusă pe scenă cu sinceritate, emoție și, mai ales, cu umor. Am ales acest text tocmai pentru că merge dincolo de boală. Vorbește despre viață, despre relații, feminitate și identitate, dar și despre cum râsul și solidaritatea pot deveni un refugiu, atât pentru cei care trec prin boală, cât și pentru cei de lângă ei.

Și, da, este și un memento: să avem grijă de noi, să nu uităm de controale și prevenție, pentru că uneori un gest simplu poate schimba totul”, a afirmat producătorul general al Teatrului Avangardia, Mihaela Stanca, ea fiind și traducător și inițiator proiect.

Distribuția reunește trei actrițe de forță: Cătălina Grama (Jojo), Ioana Mărcoiu și Gabriela Porumbacu. Textul este semnat de Cristina Clemente, regia îi aparține lui Ricard Reguant, iar echipa artistică îi include pe Wilhelmina Arz și Yokko (costume), Bogdan Amarfi (decor), Dan Bujor (light design), Andrei Tomescu (sound design). Traducerea și adaptarea este realizată de Mihaela Stanca, care este și producătorul general al spectacolului.

„Da, drama există, este acolo. Dar la fel și voința de a merge mai departe. Iar pentru asta trebuie să apelăm la tot ceea ce ne aduce bucurie, la tot ceea ce ne luminează viața. Publicul va descoperi un spectacol diferit, intens, cu umor, real și, din păcate, extrem de actual”, a spus regizorul Ricard Reguant.

Piesa de teatru are premiera în România pe 24 octombrie 2025

Spectacolul „Doamnele de la Radio” va avea premiera vineri, 24 octombrie 2025, ora 20.00, urmată de două reprezentații duminică, 26 octombrie 2025, de la orele 16.00 și 20.00, într-o locație spectaculoasă aflată la doi pași de centrul Bucureștiului: Palatul Bragadiru – Sala Godot.

„Ideea de a începe o colaborare între Teatrul Godot și Teatrul Avangardia nu e una nouă și, deși decizia a fost luată de mult timp, ne-a luat ceva să ne oprim asupra unui text cu care să începem. Când colegii de la Avangardia mi-au povestit despre «Doamnele de la radio», am vrut să citesc textul, dar în sufletul meu îi dădeam prea puține șanse: «Cum să începem o colaborare de succes cu o poveste despre cancerul la sân sau despre cancer în general?». Mihaela mi-a spus: «Are și mult umor, o să vezi». Apoi l-am citit. Acum îl producem.

Vă așteptăm să trăiți alături de noi o poveste puternică despre forța care stă în fiecare din noi și pe care ar fi bine să nu o descoperim prea târziu”, a încheiat George Remeș, fondatorul Teatrului Godot.