Dorian Popa este vloggerul urmărit de peste două milioane de fani pe YouTube, cântă, dansează, iubește să facă sport și a debutat ca actor în serialul pentru adolescenți și tineri „Pariu cu viața” pe când avea 22 de ani. Dacă faima vine și trece la fel de rapid, vedeta a știut mereu cum să se reinventeze și cum să-și îmbunătățească abilitățile pentru a se menține la același nivel. Pentru toate aceste lucruri, omul Dorian Popa a muncit îndeajuns încât să-și împlinească dorințele, mai ales că nimic nu vine de-a gata.

Invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de YouTube Happyfish „Aproximativ discuții”, cu Gojira, Dorian Popa a povestit cine a fost el acum zece ani, dar și ce planuri de viitor are.

„Definiția mea de acum zece ani pe care am s-o subliniez și pe care sunt mândru că am reușit oarecum să o depășesc este aroganța în exces (…). Oricât de clișeic ar suna, îmi doresc din suflet să dorm în sală și peste zece ani, cum am făcut-o și până acum. Este religia mea și mă face să fiu cu o minte curată, aerisită și întotdeauna gata de acțiune. Eu sunt dependent de sport și, așa cum mi-a spus cineva și care m-a șocat, culturiștii sau fitnesiștii, cum vrei tu să-i numești, sunt ca niște drogați. De ce? Pentru că dacă nu te mai duci acolo, te ia depresia, nu mai ai secreție de dopamină, serotonină, endorfine (…) dar cred că este o adicție super bună. Nu m-aș simți vreodată prost că sunt dependent de sport. La 42 de ani, îmi doresc să trag în continuare racheta, iar undeva după 50 de ani, sper să pot avea îndeajuns încât să zic hai acolo, hai nu știu unde, ne plimbăm. Deși mulți spun că la cum mă văd, îmi zic că nu mă voi liniști nici după 50 de ani. Iubesc să muncesc, sunt workaholic, îmi curge prin sânge. Iubesc să muncesc, vrei să te mint? Iarăși, nu pot să mă simt prost că sunt workaholic. Nu am intrat în burnout”, a explicat influencerul.

