În urmă cu un an de zile, Dorian Popa a fost invitat în podcastul lui Radu Țibulcă de pe Youtube. Acolo, artistul a făcut dezvăluiri neașteptate, care acum au intrat în atenția presei. El se bucură de un adevărat succes în afacerile sale, dar și în mediul online.

Dorian Popa: „Să faci bani nu este un lucru rău”

Pentru toate acestea, Dorian Popa a renunțat la vacanțele de lux. „Trebuie să îți dorești ceva în viață. Totul pleacă din interiorul tău. Nu ai cum să faci ceva dacă tu nu îți dorești acel lucru. Cine crezi că o să vină să îți bage foc la inimă să faci: sală, bani, chestii… Vă zic eu…totul trebuie să vină din interior.

Până la urmă să faci bani nu este un lucru rău, este rău să lași banii să te transforme în ceva, să faci rău altor oameni pentru bani să calci pe cadavre ca să îți atingi tu obiectivele, dar să faci bani legal, cinstit, nu este nimic rău”, a spus Dorian Popa, care susține că el pierde bani în vacanțe, de aceea nu merge.

„Nu cred că am fost de când muncesc într-o vacanță”

„Nu am credite, urăsc creditele, sunt drama mamei mele, încă mai acopăr din creditele ei, pentru că nu mă lasă ea să le achit integral. Nu am nici măcar abonament la telefon. Eu sunt sărac, eu am cartelă. Nu cred că am fost de când muncesc într-o vacanță. Mie nu îmi plac vacanțele. Eu în vacanțe pierd bani”, a mai declarat cântărețul.

Recomandări Primarul din Crevedia, despre stația GPL care funcționa ilegal la el în localitate: „Nu știu nimic, nu am văzut nimic. Nu a venit nicio sesizare la primărie”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Totodată, Dorian Popa afirmă că fizicul lui l-a ajutat mult în carieră, în contractele de televiziune pe care le-a avut. „Dacă nu aș fi avut corpul ăsta cred că nu mă lua nimeni să joc într-un film. Obiectiv vorbind, nu prea există nici seriale, dar nici filme pentru tineri nici pentru adolescenți care în rolul principal să nu aibă un băiat atletic. Este un tertip, un tipar făcut de tăticii U.S.A. Sunt absolut sigur că ar fi un declin pentru mine dacă aș renunța la partea de fitness, dar oricum nu aș putea”, a afirmat artistul.

Pentru el, întreținerea sa e foarte importantă. Merge la sală pentru a avea un fizic de invidiat, dar și pentru a se elibera de stres, de anxietăți. „Tu trebuie să înțelegi că atunci când mi-am rupt piciorul în Madagascar mă gândeam cum o să mai fac sală și dacă trebuie să îmi taie piciorul, de la genunchi, cum fac eu sală cu o proteză și am intrat să caut niște proteze să văd cum este cu protezele alea.

Recomandări EXCLUSIV. Revolta unui medic de la Bagdasar, după o nouă tragedie care ne-a prins nepregătiți. „Colegii mei fac eforturi imense. Aici trebuia să fie un centru pentru mari arși! E o improvizație”. De ce s-a ajuns la asta

La mine totul se raportează la sală, la sport. Și de ce? Pentru că acolo eu mă debarasez de toate energiile negative. Fără sală eu nu aș putea să fiu un om fericit”, a mai precizat Dorian Popa.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Dezvăluire halucinantă! Pompier GRAV RĂNIT după ce i s-a TOPIT costumul, MASCA s-a...

Viva.ro Ce s-a întâmplat cu fiul Elodiei Ghinescu și al lui Cristian Cioacă! Decizia radicală luată de Patrick la 15 ani

AVANTAJE.RO Copiii adoptați de Bodo, solistul trupei Proconsul, fac școală la țară. Unde s-au mutat cu părinții

FANATIK.RO Artistă de muzică populară, lovită de mașină pe trecerea de pietoni. Șoferul este căutat de polițiști

Știrileprotv.ro Ionuț Doldurea, pentru Știrile PROTV: „În mod normal, cisterna încărca și descărca la clienți. Nu a fost vorba de o țigară”

Observatornews.ro Pilonul II de Pensii: câţi bani au în medie acum în cont românii care cotizează de 15 ani

Orangesport.ro Încep problemele pentru Luca Reghecampf. Statul român, primii paşi pentru a-l sancţiona pe fiul antrenorului Craiovei, în urma declaraţiilor antisemite

Unica.ro Ce a făcut Loredana pe scena Festivalului de la Mamaia. Horia Moculescu s-a dus imediat la ea!