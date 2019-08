Într-un moment de neatenţie, personajul interpretat de Dorian, Mario, s-a ales cu nu mai puţin de trei copci.

„Credeți că nu ne-a dat Dumnezeu ceva care să ne rămână în cap și la propriu și la figurat? (râde) Ei bine, am să fac și o paralelă. Dacă la filmările pentru Pariu cu viața Alina Eremia îmi spărgea capul cu cei doi incisivi pronunțați și frumoși pe care îi are, în Sacrificiul mi-am spart capul singur, la 1 cm de spărtura cauzată de Alina Eremia chiar pe platourile de filmare într-o secvență în care jucam alături de domnul Gruia și Vlad Gherman. Trebuia să dau replicile în timp ce scoteam ceva din portbagaj, aveam cheia în buzunar și am activat fără să vreau butonul de închidere a portbajagului. Nu am văzut că se închide pentru că eram foarte atent la ce joc, aşa că am reuşit să mă întorc cu capul direct în uşa care se închidea, spărgându-mi capul și având nevoie de trei copci”, a declarat Dorian.

„Este un alter ego al meu pe care eu îl mai dezvolt și pe canalul meu de Youtube, este un copil imatur, zvăpăiat, dar în același timp calculat, care știe ce își dorește de la viață. Mario este un persoanaj pe care îl îndrăgesc foarte mult”, povestește Dorian despre personajul său din Sacrificiul.

