Dorian Popa s-a trezit blocat în zăpadă. Cum arată strada din Domnești pe care artistul locuiește

Zăpada a pus stăpânire pe întreaga țară, iar Bucureștiul și multe alte localități se confruntă cu blocaje serioase din cauza ninsorilor abundente. Străzi acoperite de troiene, mașini îngropate în nea și dificultăți majore de deplasare sunt imaginile care definesc aceste zile de iarnă autentică. Nici vedetele nu au scăpat de capriciile vremii, iar una dintre cele mai vizibile reacții din mediul online vine din partea lui Dorian Popa.

Dorian Popa, „captiv” în zăpadă

În această dimineață, artistul și-a surprins fanii cu o fotografie inedită postată pe rețelele de socializare. Imaginea arată strada din Domnești, județul Ilfov, pe care locuiește complet acoperită de zăpadă, abia brăzdată de urmele rare ale roților de mașină. Casa lui Dorian Popa pare prinsă sub o adevărată cupolă de nea, iar autoturismele din zonă sunt aproape înghițite de troiene.

Fotografia a fost însoțită de un mesaj scurt, dar sugestiv, care spune totul despre situația actuală:

„M-am trezit așa”, a scris vloggerul, lăsând imaginea să vorbească de la sine.

De la seriale TV la succesul din online

Dorian Popa este astăzi unul dintre cei mai iubiți și urmăriți artiști din România, în special de tineri și copii. Deși este extrem de popular în mediul online, puțini își mai amintesc că acesta a devenit cunoscut publicului larg încă din perioada în care juca în seriale românești de succes. De-a lungul timpului, el a reușit să își construiască o comunitate solidă de fani, care îi urmăresc fiecare apariție – inclusiv cele din mijlocul nămeților.