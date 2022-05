Trei luni a rezistat în competiția „Survivor România”! Cei trei concurenți care au intrat săptămâna aceasta în cursa pentru eliminare au fost Marian Drăgulescu, Blaze și Doru Răduță. Echipa Vulturilor a făcut nominalizări după ce a pierdut imunitatea în fața Tigrilor.

Doru Răduță a primit cele mai puține voturi din partea telespectatorilor emisiunii și a fost trimis acasă. Concursul „Survivor România” 2022 a luat sfârșit pentru el. Vizibil emoționat, el a făcut câteva declarații când a aflat că e eliminat.

„Cred că a fost prima ocazie când mi-a trecut prin cap că o să plec. Am văzut că lupt cu jucători puternici, Blaze și Marian, și m-am gândit că e posibil să fiu eliminat. (…) Îmi pare rău că plec. Mă bucur că am crescut de la etapă la etapă. Am trecut prin tot ce înseamnă Survivor.

Le-am trăit pe toate. Am demonstrat că sunt un jucător puternic. Din 30 de jucători am ajuns în ultimii 10. Sper ca cel mai bun sportiv să ridice trofeul cel mare”, a spus el la PRO TV.

Doru Răduță și-a luat la revedere de la colegii lui, dar și de la Tigri.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Cine e Doru Răduță

Mulți s-au întrebat cine e Doru Răduță, concurentul care a intrat la „Survivor România” 2022 în luna februarie. Acesta este inginer programator și spunea că a venit la „Survivor România” în căutarea adrenalinei, scrie protv.ro.

„Sunt amator de senzații tari… motociclist, sar cu parașuta din avion… îmi place tot ce înseamnă adrenalină. În tot ce există risc e pentru mine, de asta sunt aici, ca să fac tot posibilul să-mi ajut echipa ca să ajungem cât mai departe”, a spus el în cadrul competiției din Republica Dominicană.

