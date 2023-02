Cea de-a 29-a ediție a premiilor Screen Actors Guild (SAG) a avut loc duminică, 26 februarie, la Fairmont Century Plaza din Los Angeles, onorând unele dintre cele mai bune spectacole de televiziune și film ale anului, care au fost votate de actorii înșiși, relatează CNN.

Seara a avut câteva momente importante, printre care succesul filmului „Everything Everywhere All at Once”. Actorii Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis și Ke Huy Quan, care au jucat în acest film, au obținut fiecare premii la categoriile la care au concurat.

Înainte de a urca pe scenă, Jamie Lee Curtis, cea care a câștigat la categoria de actriță în rol secundar pentru interpretarea sa fantastică din „Everything Everywhere All at Once”, a sărutat-o pe Michelle Yeoh în fața tuturor.

„Am sărutat-o? Chiar am sărutat-o?”, a spus Jamie Lee Curtis râzând, potrivit etonline.com. „O iubesc pe Michelle Yeoh. Ne iubim una pe alta. Suntem îndrăgostite una de alta. Ea e căsătorită. L-am cunoscut pe soțul ei în Anglia și este încântător. De asemenea și eu am un soț”.

Jamie Lee Curtis este căsătorită din anul 1984 cu Christopher Guest și împreună au doi copii, Ruby Guest și Annie Guest.

Lista Câștigătorilor SAG 2023

Cel mai bun actor într-un serial de televiziune sau miniserie

Steve Carell, „The Patient”

Taron Edgerton, „Blackbird”

Sam Elliott, „1883” – Câștigător

Paul Walter Houser, „Blackbird”

Evan Peters, „Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

Cea mai bună actriță într-un serial de televiziune sau miniserie

Emily Blunt, „The English”

Jessica Chastain, „George & Tammy” – Câștigător

Julia Garner, „Inventing Anna”

Niecy Nash-Betts, „Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

Amanda Seyfried, „The Dropout”

Cel mai bun actor într-un serial dramă

Jonathan Banks, „Better Call Saul”

Jason Bateman, „Ozark” – Câștigător

Jeff Bridges, „The Old Man”

Bob Odenkirk, „Better Call Saul”

Adam Scott, „Severance”

Cea mai bună actriță într-un serial dramă

Jennifer Coolidge, “The White Lotus” – Câștigător

Elizabeth Debicki, “The Crown”

Julia Garner, “Ozark”

Laura Linney, “Ozark”

Zendaya, “Euphoria”

Cel mai bun actor într-un serial de comedie

Anthony Carrigan, “Barry”

Bill Hader, “Barry”

Steve Martin, “Only Murders in the Building”

Martin Short, “Only Murders in the Building”

Jeremy Allen White, “The Bear” – Câștigător

Cea mai bună actriță într-un serial de comedie

Christina Applegate, “Dead to Me”

Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Quinta Brunson, “Abbott Elementary”

Jenna Ortega, “Wednesday”

Jean Smart, “Hacks” – Câștigător

Cea mai bună distribuție într-un serial dramă

“Better Call Saul”lo

“The Crown”

“Ozark”

“Severance”

“The White Lotus” – Câștigător

Cea mai bună distribuție într-un serial de comedie

“Abbott Elementary” – Câștigător

“Barry”

“The Bear”

“Hacks”

“Only Murders in the Building”

Filme

Cel mai bun actor

Austin Butler, “Elvis”

Colin Farrell, “The Banshees of Inisherin”

Brendan Fraser, “The Whale” – Câștigător

Bill Nighy, “Living”

Adam Sandler, “The Hustle”

Cea mai bună actriță

Cate Blanchett, “TÁR”

Viola Davis, “The Woman King”

Ana de Armas, “Blonde”

Danielle Deadwyler, “Till”

Michelle Yeoh, “Everything Everywhere All at Once” – Câștigător

Cel mai bun actor în rol secundar

Paul Dano, “The Fabelmans”

Brendan Gleeson, “The Banshees of Inisherin”

Barry Keoghan, “The Banshees of Inisherin”

Ke Huy Quan, “Everything Everywhere All at Once” – Câștigător

Eddie Redmayne, “The Good Nurse”

Cea mai bună actriță în rol secundar

Angela Bassett, “Black Panther: Wakanda Forever”

Hong Chau, “The Whale”

Kerry Condon, “The Banshees of Inisherin”

Jamie Lee Curtis, “Everything Everywhere All at Once” – Câștigător

Stephanie Hsu, “Everything Everywhere All at Once”

Cea mai bună distribuție

“Babylon”

“The Banshees of Inisherin”

“Everything Everywhere All at Once” – Câștigător

“The Fabelmans”

“Women Talking”

