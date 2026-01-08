„Dragoste la țară” confirmă statutul de fenomen la cinema. Comedia românească a depășit pragul de 160.000 de bilete vândute în prima săptămână de la lansare, devenind unul dintre cele mai iubite filme ale începutului de an și un succes incontestabil în rândul publicului.

Succesul nu a fost o surpriză totală: încă din faza de pre-sale, filmul a înregistrat peste 20.000 de bilete vândute, semn clar al interesului ridicat și al așteptărilor mari din partea publicului, cu mult înainte de premiera oficială.

Ana Iorga și Adrian Elicopter în rolurile principale

Filmul marchează debutul pe marele ecran al cuplului – în film și în viața reală – format din Ana Iorga și Adrian Elicopter, doi dintre cei mai urmăriți creatori de conținut din România. Pe marile ecrane, ei au mai apărut în Buzz House.

Cu comunități de aproape un milion de urmăritori fiecare, cei doi au reușit să aducă la cinema un public tânăr, extrem de activ, dar și spectatori de toate vârstele, atrași de umorul accesibil și povestea plină de contraste.

Entuziasmul s-a simțit încă de la premieră, unde sute de fani au venit special pentru a-i întâlni pe Ana Iorga și Adrian Elicopter, pentru fotografii, autografe și momente de interacțiune directă. Atmosfera a fost una electrizantă, rar întâlnită la lansările de film românesc, semn clar al conexiunii autentice dintre protagoniști și publicul lor.

Despre comedia „Dragoste la Țară”

„Dragoste la Țară” spune o poveste savuroasă, în cheia unei „Frumoasa și Bestia” moderne, varianta urban–rural: ea – fată de oraș, obișnuită cu viața de mall, el – băiatul descurcăreț de la țară, cu imaginație, tupeu și replici memorabile. Rezultatul este o comedie cu ritm alert, situații absurde și mult umor, care se vede cel mai bine… în sală, alături de prieteni.

Produs de Vidra Productions, filmul se află în continuare în cinematografele din toată țara și își consolidează poziția de hit al începutului de an, demonstrând că publicul român răspunde puternic la povești actuale, personaje carismatice și experiențe de cinema cu adevărat memorabile.

