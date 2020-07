Drama lui Jorge. Și-a pierdut tatăl în urmă cu 14 ani și suferă și acum: „După o seară în club, mă trezea la 8 dimineața să facem meditații”

În fiecare dimineață, atunci când îl privește pe fiul lui, în vârstă de aproape 4 ani, Jorge are impresia că îl vede pe tatăl lui, întrucât asemănarea dintre nepot și bunic este izbitoare. Cel mic vorbește doar limba engleză, iar acest fapt îl face încă o dată pe Jorge să-și aducă aminte de tatăl lui, care a stat cu gura pe el să învețe limba engleză la perfecție: „Nu scoate o vorbă în română. Doar în engleză vorbește. În armână nu zic, nu știe niciun cuvânt. Chiar o să-l învăț. O să-l ducem la Maia (n.r. bunică) mea, care trăiește, face 95 de ani anul acesta, și o să vorbească ea cu David în limba machedonească. Are o minte foarte limpede la anii ei și chiar știe o grămadă de limbi. Știe turcă, tătărește, machedonească, grecește, bulgărește, știe o sumedenie de poezii. Îți spune poezii lungi de-ale lui Mihai Eminescu. Cred că ar fi putut să învețe și engleza, să vorbească cu strănepotul”, ne-a povestit Jorge.

Jorge a făcut meditații la engleză cu tatăl lui

Chiar dacă cel mic înțelege și limba română, pentru că stă majortatea timpului cu bona, îi este mai ușor să se exprime în engleză, așa că părinții se conformează și îi vorbesc cum le vine la îndemână: „Eu am făcut meditații cu tata de patru ori pe săptămână. El preda engleza, în școala generală, când eram eu mic. L-am avut o singură dată la oră profesor și a fost cea mai penibilă oră. Și lui i se părea oarecum ciudat, dar am avut plăcerea asta, să fie măcar o dată profesorul meu la oră. Doar în clasa a VII-a și a VIII-a am fost la școala lui tata. În clasa a XI-a a început să mă mediteze pentru că urma să dau BAC-ul la engleză și la meditații aducea copii mai mici decât mine, pe care îi pregărea pentru Cambridge (nr. Atestat de limba engleză) și mă nenoroceau”, a mai povestit prezentatorul emisiunii „Masked Singer România”, pentru Libertatea.

Chiar dacă au trecut 20 de ani de atunci, Jorge își aduce și acum aminte cum tatăl îl trezea duminica dimineața și îi dădea teste: „Eu aveam 18 ani deja, seara eram la discotecă și dimineața, duminica, mă trezea să facem meditații, la ora 8. Îmi mai și dădea test după o seară pierdută în club, doar așa, să mă facă de râs. Dar mi-a prins bine”.

