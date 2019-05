Drama prin care a trecut Mihai Trăistariu. „Mi-a zis medicul că nu mai trăiește mai mult de 3-6 luni”

„Pentru mine lunile aprilie și mai nu sunt cele mai fericite. Ieri ar fi fost ziua tatălui meu, mama s-a stins pe 21 mai, iar Eurovisionul meu a fost pe 20 mai. Lunile astea sunt cu emoții. Eu când am aflat că mama mea avea ciroză la ficat și am câștigat Eurovisionul pe România am aflat că mama are ciroză.

Mama nu mai vorbea, eu eram la Constanța. M-a sunat fratele meu și m-a zis că mama nu mai vorbește, nu voia să meargă la medic, de teamă. Am fugit acasă și am mers cu ea la urgențe, făcuse un atac cerebral…mi-a zis medicul că mama nu mai trăiește mai mult de 3-6 luni.

I-am cumpărat medicamente din America, am încercat tot felul de variante și ea s-a stins prea repede. S-a stins la 3 luni de când am fost cu ea la spital. Am fost ateu pentru o lună, nu am mai crezut în nimic. Am ajuns să o văd…eu după ce s-a stins ea, am devenit ateu, așa de tare m-am înverșunat. Ploua crunt la înmormântare, s-a răsturnat și sicriul”, a povestit Mihai Trăistariu, la emisiunea Agenția VIP, de la Antena Stars.

Mihai Trăistariu este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți din România. A fost component al formației Valahia. Ulterior, acesta a ales o carieră solo și a lansat numeroase hit-uri. A reprezentat cu mare succes România la concursul Eurovision, în anul 2006.

