Gigi Becali vrea să se călugărească! Patronul FCSB, intervievat de fiica lui Anghel Iordănescu, Maria, care a plâns în timpul dialogului

„Eu ascult de Hristos! Ăsta e scopul vieţii mele. Dragostea şi iubirea o ceri la biserică, nu pe stradă. Noi trebuie să ne spovedim şi să împărtăşim ca să ne curăţăm. Toate averile mele vreau să le transform în cer. Bogaţii intră mai greu în Rai. Am transformat toată puterea mea în dragostea pentru Hristos. Dacă eu primesc mai mult, trebuie să dau mai mult. Dumnezeu mi-a dat puterea cuvântului şi putere de slavă lumească. Eu sunt lacom de Hristos şi nu vreau numai în Rai, eu vreau să stau lângă tron! Mă gândesc cum e să îl ai pe Hristos în mâinile tale. M-am gândit că m-aş face preot ca să săvârşesc numai o dată Sfânta Liturghie. Stau şi mă gândesc că m-aş face preot! Eu cred că, dacă aş săvârşi o dată Sfânta Taină, acolo cad, jos. Cad jos şi leşin acolo”, i-a spus milionarul din Pipera jurnalistei.

În continuare el a spus că la bătrânețe vrea să se călugărească. Vrea înainte să își aranjeze familia și să aibă acordul acestora, dar spune că acesta e visul lui.

„Spre finalul vieţii, dacă vrei să primeşti tot, trebuie să dai tot. Călugărie! La 70-80 ani eu vreau călugărie! Nu pot să fac de capul meu acum. Am nevastă, mamă şi copii. Când o să fie copiii aranjați, la casa lor, trebuie să vrea și nevasta. Trebuie să te înţelegi cu ea. Eu nu vreau să-mi pierd mântuirea. Vreau pace!”, a declarat Gigi Becali pentru Antena Stars.

Atunci când i-a povestit jurnalistei de Sfânta Evanghelie, Maria Iordănescu a început să plângă, operatorul surprinzând momentul în care lacrimile îi șiroiau pe față.

„Dumnezeu știe mai bine dacă să-mi dea sau nu campionatul. Când o să fiu curat și o să merit, atunci o să câștigăm din nou Cupa Campionilor Europeni! Când o să am curățenie ca sfinții! Eu, când citesc în Evanghelii, cum l-au prins pe Iisus în Grădina Ghetsimani, plâng… În ultimul timp am început să citesc despre Judecata de Apoi.

Eu nu am avut jucării când eram copil. Jucăriile mele erau animelele, oile, munca. Eu cred că jerfa străbunilor mei s-a transformat în noroc pentru mine. Ei au suferit mult… Uneori mă gândesc de unde m-a ales pe mine Dumnezeu. Mama, când era însărcinată cu mine, făcea chirpici pentru casă. Umezeala aia din chirpici s-a transformat în dragoste, mântuire și bogăție pentru mine. Dragostea nu m-a lăsat. Fac anumite gesturi și apoi plâng în mașină singur… Am oprit mașina, făcuseră accident doi copii. M-am dat jos, unul plângea. I-am dat 100 de milioane să-și facă mașina. După aceea am plecat și-am început să plâng. Hristos mi-a zis să opresc și să ajut”, a mai povestit Becali.

Milionarul a vorbit și despre valorile familiale şi despre corporatişi.

„Oamenii şi-au pierdut iubirea şi merg după pofta trupului şi după plăcere. Dacă eşti bogat, îţi cumperi femei. Nu mai ţii cont de nevasta ta. Plăcerea asta distruge lumea. Plăcerea este a lui dracu. Dumnezeu mi-a dat frica şi dragostea şi nu pot să las o femeie. Nu am cum să o arunc şi să iau alta. Astea-s animale, cei care aruncă femeile! Pot să laşi femeia dacă e vorba de desfrânare. Bărbatul e făcut să fie atras de femeie, dar dacă ai greşit îţi ceri scuze. Acum dacă vrei femei… Un milion. Intri pe internet şi-aduci 20 de femei. Ce-a ajuns lumea! Cumperi femeile de pe internet… Omul care n-are frică de Dumnezeu le cumpără şi lasă famiile”, a explicat Becali.

Apoi, a încheiat:

„Eu nu mai am nevoie să arăt lumii nimic. M-a făcut Dumnezeu cel mai puternic român, sunt cel mai puternic! Dar puterea mea vreau să o dau Lui Hristos. Post, rugăciune, post, rugăciune. Eu fără biserică nu pot! Spovedanie, post, spovedanie, post, spovedanie, spovedanie, spovedanie! Cel mai mare cadou pe care ni l-a dat Dumnezeu e Sfânta Liturghie. Mă uitam într-o zi la copiii ăştia, corporatiştii, toţi îmbrăcaţi la fel ca oile. Săracii muncesc… Am pufnit în plâns! I-am mulţumit lui Dumnezeu că m-a lăsat liber, adică om bogat, şi i-am promis că o să vin să muncesc la biserică în slujba Lui”.

