“Dacă îți vine să crezi, în 6 luni nu m-a oprit poliția deloc. Toți îmi spun că eu conduc extraordinar. Nici mașina nu m-ar «vinde» că aș fi o începătoare, fiind una mai puternică. Tata nu m-ar fi lăsat să conduc singură, dacă el nu era sigur pe mine. Nici cu parcările nu am probleme. Sunt foarte ușoare pentru mine. Nu sunt genul ăla care caut minute întregi un loc până mi se pare că aș putea băga mașina acolo. Eu mă bag că știu că-mi iese”, ne-a povestit Nicole. Spre deosebire de alți tineri cu posibilități financiare, Nicole nu și-a achiziționat din prima un bolid, ci a preferat să învețe șoferie pe o mașină mai modestă. “Adevăratul condus l-am învățat cu o mașină nu foarte performantă. Chiar am luat-o treptat. Am și vrut asta. Mi-am dorit experiența aia și pe mașină cu schimbător de viteze manual”, a completat artista.

Nu este recunoscută în trafic

Noua mașină, una din clasa de lux, o amplasează pe Nicole în categoria șoferilor mai “tupeiști”, după cum singură susține: “Emblema mașinii mele este așa mai de «tupeistă» și sunt toți din trafic sunt agresivi. Nu mă lasă să trec. Culmea că se mai uită în mașină și, când văd fată la volan, și văd că fac unele manevre, dau din cap. Mică, mică, dar mă descurc”, ne-a mai povestit Nicole Cherry.

