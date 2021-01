Edward Sanda, detalii despre relația cu Cleopatra Stratan. Ce s-a întâmplat între ei de sărbători. „Am privit asta ca pe ceva normal”

„Am fost o lună de zile la Chișinău, am venit duminică, am locuit împreună, separat de părinții ei, singuri. Am privit asta ca pe ceva normal. Am gătit, am făcut curățenie împreună, nu ne-am plictisit, am făcut de toate.

A fost foarte frumos, am construit mai mult. E primul an când nu am avut evenimente de sărbători, dar statul cu ea a compensat totul, a fost exact așa cum trebuia să fie”, a declarat Edward Sanda, în cadrul emisiunii ”Star Matinal”.

„Ea acum a rămas acolo, dar urmează să plecăm într-o mică vacanță la munte ca să sărbătorim anul pe care îl avem împreună”, a mai spus artistul.

Citeşte şi:

Cazul băiatului agresat sexual din Dâmbovița: de ridicat, au ridicat victima!

Asistent român în Italia, revoltat că nu a fost inclus în prima etapă de vaccinare: „Dacă nu se impunea carantina, mă gândeam să vin în România”

Donald Trump a devenit primul președinte din istoria SUA pus sub acuzare de două ori în Congres

PARTENERI - GSP.RO S-au împăcat Ilie Năstase și Ioana Simion? Mesajul transmis de fostul jucător de tenis

PARTENERI - PLAYTECH Motivul real al morții lui Bogdan Stanoevici, dezvăluit de un bun prieten. 'Nu l-au omorât nici doctorii, nici nozocomialele!'

HOROSCOP Horoscop 14 ianuarie 2021. Leii ar putea beneficia de un context favorabil pentru a repara anumite relații

Știrileprotv.ro Un tânăr de 18 ani care se dădea drept preot şi cerea bani a fost prins din greşeală. Ce făcea într-o scară de bloc

Telekomsport Ce nebunie! Actriţă din filme pentru adulţi, angajată pe o funcţie înaltă. Anunţul care i-a lăsat pe toţi mască

PUBLICITATE Probleme grave cu care se confruntă copiii și părinții,pe care parlamentarii ar trebui să le ia în considerare (Publicitate politică)